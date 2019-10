Thorsten Göpfert von Bergeslust Leeden: „Das ist eine große Umstellung“

Nach mehreren Jahren in der 2. Bundesliga haben sich die Vorzeige-Radballer des RSV Bergeslust Leeden. Thorsten Göpfert und Markus Kuhlage in der vergangenen Saison aus der Liga zurückgezogen. „Aus privaten Gründen“, wir Thorsten Göpfert sagt. Jetzt tritt besagter Göpfert aber wieder in der Bundesliga an, sogar in der Ersten. Dabei betritt er aber zusammen mit seinem Vereinskollegen Benedikt Morgret Neuland. Beide bilden mit dem RC Pfeil Iserlohn die SG Iserlohn/Leeden in der 5er Bundesliga. Der erste Spieltag wurde bereits am vergangenen Wochenende in Iserlohn absolviert. Gegen Ginsheim, Krofdorf und die SG Worfelden/Heddernheim fuhren Göpfert und Co. immerhin einen Sieg ein.

„Seit vielen Jahren haben Markus und ich einen guten Kontakt nach Iserlohn und fast jede Saison gegeneinander gespielt. 2017 haben wir beschlossen, dass es für uns Sinn machen würde auch des Öfteren dort zu trainieren, da sie selber eine Mannschaft in der 1. Liga und der 2. Liga haben und somit alle was von einander lernen und sich verbessern können“, sagt Thorsten Göpfert auf Anfrage unserer Zeitung. „Anfang 2018 kam einfach mal wieder die Frage auf, ob wir nicht Lust hätten eine SG für 5er Radball zu gründen. Wir hatten es bereits 2014 mal auf einem 2. Liga-Spieltag überlegt und drüber gesprochen, aber es ist leider nichts weiter draus geworden.“ Doch jetzt seien alle „heiß drauf es durch zu ziehen. Wir haben uns dann für den NRW-Pokal gemeldet und sind dort auch souverän Erster geworden. Somit konnten wir an der Aufstiegsrunde zur 5er Bundesliga teilnehmen und haben den Sprung auch geschafft“, erzählt Göpfert.

Auf Grund der Entfernung zwischen n Leeden und Iserlohn ist das gemeinsam Training schwierig. „Unser Ziel wird dieses Jahr sein, in der Bundesliga zu bleiben.“

Da es schwierig ist, in ganz Deutschland 5er und 2er Radball terminlich unter einen Hut zu bekommen, gibt es nur drei Spieltage mit anschließender deutschen Meisterschaft wo die ersten Fünf der Tabelle um den Titel spielen. Die Spieltage finden jetzt im Oktober und im November statt. Insgesamt treten zehn Mannschaften in der 5er Bundesliga an. Darunter ist auch der deutsche Rekordmeister RV Gärtringen.

Im Vergleich zum 2er Radball gibt es natürlich einige Unterschiede. 5er Radball wird auf der Größe eines Handballfeldes gespielt. Es gibt einen festen Torwart, zwei Abwehrspieler, einen Mittelfeldspieler und einen Stürmer. Dazu kommen maximal zwei Ersatzspieler. Es darf während eines Spiels beliebig ein- und ausgewechselt werden. Die Spieldauer beträgt zweimal 15 Minuten. An einem Spieltag werden drei bis vier Spiele absolviert. „Es ist eine große Umstellung, das Spielfeld ist vier Mal mal so groß als beim 2er Radball, man legt andere Strecken zurück und das Zusammenspiel ist ganz anders. Wo man sonst das schnelle und häufige Kurzpassspiel sieht, hat man beim 5er öfters lange Bälle und einen ganz anderen Spielaufbau, da mehrere Anspielmöglichkeiten vorhanden sind“, verweist Thorsten Göpfert auf weitere prägnante Unterschiede zum hier vor Ort bestens bekannten 2er Radball.

Bereits am Samstag steht in der baden-württembergischen Radball-Metropole Kemnat (Kreis Esslingen) der zweite Spieltag für die SG Iserlohn/Leeden mit den Partien gegen die SG Denkendorf/Kemnat, Ailingen und Reichenbach auf dem Spielplan.