Für Trainer Klaus Bienemann und den neu installierten Julian Lüttmann als spielenden Trainer ging es vor allem darum, eine Einheit zu formen, die geschlossen auftritt und sich auch durch Rückschläge nicht aus der Bahn werfen lässt. Das scheint gelungen, Folge ist aktuell Rang eins für die Kobbos. Den wollen die Tecklenburger auch am Sonntagnachmittag verteidigen, wenn es um 15 Uhr gegen den kecken Aufsteiger Schwarz-Weiß Lienen geht.

„Ich habe allerhöchsten Respekt vor Lienen, da müssen wir schon 120 Prozent geben“, hat auch Julian Lüttmann die starken Resultate des Gegners zur Kenntnis genommen. Lienen sei kein „ganz normaler Aufsteiger“, vor allem die „Riesenmoral“, schätzt Lüttmann. Doch er weiß auch um die Qualität seiner Schützlinge und hat daher „ganz klar den Anspruch, da oben zu bleiben“.

Der einstige Zweitliga-Profi hat momentan „sehr viel Spaß zu trainieren“, er verspürt bei jedem Akteur den unbedingten Willen, besser zu werden. Dass dann Spieler wie Tugay Gündogan, der derzeit der führende der Torjägerliste, aufblühen, sei ein Verdienst der ganzen Mannschaft, will Lüttmann gar keine Akteure herausheben.

Es gebe derzeit einige Spieler, die von hinten richtig Druck erzeugen, die Breite im Kader ist ein weiteres Qualitätsmerkmal der Kobbos. So sei auch ein Jost Knippenberg zu ersetzen, der am Sonntag fehlen wird. Da zudem ein, zwei weitere Spieler auf der Kippe stehen, „gibt es wieder die Möglichkeit für andere, sich zu zeigen“, nimmt Lüttmann die drohenden Ausfälle gelassen hin.

Beim Aufsteiger aus Lienen sind in deren zehn Partien sage und schreibe 71 Treffer gefallen, zuletzt beim 4:4 gegen Dörenthe holte Lienen wieder einen 2:4-Rückstand auf. „Gegen Tecklenburg wollen wir gerne einen Punkt oder sogar alle drei mitnehmen. Mal sehen wie es so geht“, orakelt Maik Horstkotte vom SWL-Trainerteam vor der Fahrt auf den Berg. Für ein Tore-Feuerwerk sieht er seine Mannschaft aber nicht in der Pflicht. „Unsere Nerven sind langsam daran gewöhnt, dass unsere Mannschaft bis zum Ende alles immer alles gibt. Von daher sind wir schon etwas entspannt. Wir lassen uns mal wieder überraschen.“ Horstkotte und Co wären aber schon froh, wenn es ihre Mannen mal nicht so „bunt“ treiben würden wie zuletzt. Immer geht das schließlich nicht gut.