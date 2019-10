Preußen Lengerichs Coach Pascal Heemann hofft auf Lerneffekt

SC Dörenthe - ISV 2„Die ISV ist nach vorne stärker als nach hinten“, weiß Dörenthes Co-Trainer Dennis Rottmann, wo es anzusetzen gilt. Zudem müsse seine Elf genau wie beim 4:4 in Lienen zuletzt wieder alles reinwerfen.T. Riesenbeck - SW Esch„Wir kennen es selber sehr gut und sind da gebrandmarkt“, kann Teuto-Coach Reinald Wiesch mitfühlen, was sein Trainer-Kollege Bruno Kitroschat aktuell durchmacht. Rücksicht nehmen werden die Teutonen darauf am Sonntag aber nicht.Arminia - Saerbeck„Sicherlich eine gute, robuste Truppe, doch im Heimspiel wollen wir drei Punkte holen“, will sich Arminia-Coach Hubertus Ahmann mit seiner Elf vorne festsetzen. Bei den Arminen schätzt Gästetrainer Holger Althaus vor allem deren Offensive mit „einigen gestandenen Spielern, die schon höherklassig aktiv waren“.W. Hopsten - SC HalenBeim 2:0 auf dem Dickenberg sah Hopstens Trainer Frank Greiwe einen fußballerisch „arg limitierten Auftritt“ seiner Schützlinge, „aber Dickenberg war noch schlechter“. Über die brutale Qualität der Halener müsse man nicht sprechen, Greiwe rechnet mit einer ganz anderen Aufgabe als vor Wochenfrist.SV Büren - DreierwaldeDie Herangehensweise gegen die spielstarken Bürener ist für Dreierwaldes Trainer Jan Wissing klar: „Den Gegner spielen lassen und dann die Räume nutzen.“ Beim 4:1 gegen Lengerich zuletzt ging dieser Plan vorzüglich auf, gerade für die Stimmung sei der Dreier extrem wichtig gewesen.