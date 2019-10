1671 Starter trotzen den widrigen Bedingungen

Der 24. Teutoburger Waldlauf des TV Hohne ist gelaufen. Die Mühen der Vorbereitung haben sich wieder einmal gelohnt. Im kommenden Jahr steht das silberne Jubiläum an. Wie es mit der Teutolauf weitergeht, darüber sprach unser Mitarbeiter Michael Kofort mit Michael Brix vom TV Hohne.Wie viele Menschen nahmen in diesem Jahr teil und wie ist die Altersspanne der Läufer?Michael Brix: Es waren über 1700 Läufer gemeldet, aber erfahrungsgemäß kommen nicht alle und einige melden sich erst in letzter Minute an. Der jüngste Teilnehmer war acht Jahre alt und lief über die sechs Kilometer, der älteste Teilnehmer war Andreas Ungemach mit 86 Jahren vom TV GM-Hütte.Wie verlief in diesem Jahr die Organisation des Teutolaufs, wo gab es Probleme?Brix: Wir hatten in diesem Jahr nicht die Laufberechtigung für einige Waldgebiete, die wir in der Vergangenheit immer durchlaufen sind. Einige Bäume waren vertrocknet und drohten umzufallen. Wir mussten teilweise neue Wege erkunden, das hat uns im Vorfeld erhebliche Arbeit bereitet.Wie geht es weiter und was wünschen Sie sich für Zukunft?Brix: Das 25-jährige Jubiläum im kommenden Jahr führen wir auf jeden Fall durch, aber danach ist noch alles offen. Es gibt Diskussionen im Verein hin zu einem kleineren Lauf. Wir werden sehen.