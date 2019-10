Torflut in Lengerich: 9:0 gegen SV Dickenberg - Ladbergen punktet gegen Mettingen

Durch den Sieg kletterte Lengerich wieder auf Rang zwei hinter Tecklenburg, profitierte dabei aber von der Absage der Partie Arminia Ibbenbüren gegen Falke Saerbeck. Auch in Dörenthe (gegen ISV 2) konnte witterungsbedingt nicht gespielt werden. Einen wichtigen Punkt holte der VfL Ladbergen beim 1:1 gegen Eintracht Mettingen. Einen Last-Minute-Sieg (4:3) feierte der SC Halen in Hopsten. Der SV Büren besiegte Dreierwalde mit 5:1.

VfL Ladbergen -

Eintracht Mettingen 1:1

„Die Mannschaft hat mir heute ein schönes Geburtstagsgeschenk gemacht“, war Andreas Habben, Trainer des VfL Ladbergen mit dem 1:1 gegen den Gast aus Mettingen bestens zufrieden. „Dafür dass ich ja vorher keinen Plan hatte, können wir mit dem Punkt gut leben.“ Ladbergen und die Eintracht lieferten sich ein über weite Strecken ausgeglichenes Spiel, das bis zur Pause torlos blieb. Neun Minuten nach dem Seitenwechsel erzielte Simon Richter nach einem Freistoß die Führung für den VfL. „Dann haben wir bei einer Standardsituation leider gepennt und bekommen einen abgefälschten Ball rein“, bedauerte Habben. André Tischbierek traf in der 69. Minute zum Ausgleich. Zehn Minuten vor Schluss verpasste Richter das mögliche 2:1, auf der anderen Seite hätte Mettingen im Gegenzug ebenfalls treffen können. So blieb es aber beim 1:1.

Tore: 1:0 Richter (54.), 1:1 Tischbierek (69.).

Preußen Lengerich -

SV Dickenberg 9:0

Preußen-Trainer Pascal Heemann hatte am Ende fast ein wenig Mitleid mit den Gästen. „Da fehlten einfach fünf, sechs wichtige Leute“, so der SCP-Coach. So sei es ein leichtes Spiel für seine Elf gewesen. „Das war ein gutes Trainingsspiel“, ordnet Heemann das Resultat wohl richtig ein. „In der ersten Halbzeit kam von Dickenberg null Gegenwehr. In der zweiten Halbzeit war ein wenig Gegenwehr da. Das Spiel hätte auch 15, 16 oder 17:0 ausgehen können“, beschrieb Heemann das Geschehen während der 90 Minuten. Schon nach gut einer halben Stunde stand es 6:0, im zweiten Durchgang ließ es der SCP gemächlicher angehen und traf „nur“ noch drei Mal. Martin Fleige schnürte einen Viererpack.

Tore: 1:0 Schürbrock (13.), 2:0/5:0/7:0/9:0 Fleige (20./26./71./83.), 3:0 Schott (21.), 4:0 Westhoff (22.), 6:0 Zimmermann (31.), 8:0 Sagmank (75.).

Westfalia Hopsten -

SC Halen 3:4

Westfalia Hopsten holte gegen den SC Halen einen 0:3-Rückstand auf, war dem Führungstreffer nahe und musste dennoch in der Nachspielzeit das 3:4 durch Stefan Seiler hinnehmen. „Das ist sehr bitter“, war Hopstens Trainer Frank Greiwe nach der Niederlage zerknirscht.

Tore: 0:1 Jansson (9.), 0:2 Seiler (19.), 0:3 Jansson (25.), 1:3 Sander (44.), 2:3 Schrey (61.), 3:3 Üffing-Schneiders (80., Elfmeter), 3:4 Seiler (90.+2).

SV Büren -

Brukt. Dreierwalde 5:1

„Mit der zweiten Halbzeit war ich zufrieden, die erste Hälfte war eine Vollkatastrophe“, resümierte Bürens Trainer Marcel Czichowski die 90 Minuten.

Tore: 1:0 Thoieme (4.), 1:1 Zumwalde (45.), 2:1, 3:1 Schneider (68., 70.), 4:1 Tepe (Eigentor, 82.), 5:1 Schneider (89., Foulelfmeter).

Teuto Riesenbeck -

SW Esch 4:0

Trotz des relativ deutlichen Sieges seiner Mannschaft verteilte Riesenbecks Trainer Reinald Wiesch Lob an das unterlegene Schlusslicht Esch: „Wir haben verdient gewonnen, aber das Ergebnis ist zu hoch. Esch hat nie aufgesteckt und versucht, Fußball zu spielen. Das war der erwartet schwere Gegner.“

Tore: 1:0 Bischoff (32.), 2:0 Kämmer (64.), 3:0 Knöfel (67.), 4:0 Langer (89.).