Nur das zählte für den 27-jährigen Keeper, der seit der Verletzung von Stammtorwart Nils Körber (25. August in Nürnberg) zwischen den VfL-Pfosten steht – und im siebten Zweitliga-Einsatz für den VfL in Hannover mit einigen Glanztaten beeindruckte. „Die ersten guten Aktionen haben mich und auch die Mannschaft beflügelt. Ich hatte auch in den Vorwochen immer ein gutes Gefühl. Aber ich gebe zu, dass es heute bei dieser Kulisse noch schöner war.“ Ob mit der Leistung von Hannover Kühns Ansprüche steigen, künftig auch die Nummer eins im VfL-Tor zu sein? Die nächste Frage, auf die der Torhüter auch nur kurz antwortete: „Ich werde weiter von Woche zu Woche Gas geben, um es dem Trainer schwer zu machen.“

Hatte Kevin Friesenbichler beim Interview mit Kühn zugehört? Nein, aber mit Blick auf die nächsten Wochen antwortete der Österreicher nach seinem Startelf-Debüt für den VfL ähnlich wie Kühn. Der Mittelstürmer trauerte da noch etwas seiner vergebenen Großchance in der ersten Halbzeit nach: „Ich hatte einen schlechten Stand zum Ball, deswegen ging der Ball auch nur mitten aufs Tor. Ich hoffe doch, dass es schon bald mal mit einem Treffer von mir klappt.“ Der 25-Jährige wollte deswegen aber überhaupt nicht Trübsal blasen: „Wenn wir unsere Konter besser ausspielen, haben wir auch bessere Torchancen. Und schließlich haben wir gegen einen Bundesliga-Absteiger einen Punkt geholt.“

Nicht nur Kühn und Friesenbichler waren einmal mehr von der Unterstützung der Osnabrücker Anhängerschaft beeindruckt. Wann hat es das in dieser Form zuletzt gegeben? Man muss jedenfalls schon etwas länger zurückschauen, um von einer „lila-weißen Auto- und Bus-Karawane“ schreiben zu dürfen. Okay, „Karawane“ ist zugegebenermaßen etwas übertrieben. Aber die Autobahnen 30 und 2 von Osnabrück in Richtung Hannover waren am Sonntagvormittag lila-weiß geprägt. Auf der Fahrt in die Landeshauptstadt entdeckte man in schöner Regelmäßigkeit immer wieder Busse mit VfL-Anhängern und Pkw, deren Mitfahrer lila-weiße Schals aus den Fenstern flattern ließen.

Apropos Schal: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, bekanntlich ein Osnabrücker Junge, nahm sich natürlich auch die Zeit, um das Spiel des VfL in Hannover zu besuchen. Mit einer klaren Schal-Entscheidung: „Es kann nur einen Schal im Leben geben“, stellte er nach seiner Ankunft klar und deutlich fest. Sagte es – und legte sich das lila-weiße Textil um. Er sei nicht der Kategorie Politiker zuzuordnen, die sich je nach Spiel den passenden Schal anlegten. Später stellte sich Pistorius noch für ein Foto mit Niedersachsens Ministerpräsident und 96-Fan Stephan Weil zur Verfügung – sozusagen als Erinnerung zweier SPD-Kollegen. Aber: „Schal-technisch“ sauber getrennt.

Der Blick ins weitere Rund der Arena: Ja, 5500 bis 6000 Osnabrücker Anhänger dürften es schließlich gewesen sein, die lautstark und farbenfroh ihrem VfL zur Seite standen. Viele waren auch in diversen Zügen, darunter ein extra eingesetzter Entlastungszug, von Osnabrück nach Hannover gereist. Ein beeindruckendes Bild.