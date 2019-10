„Das ist schon tragisch für so einen Verein“, lautete die erste Reaktion von Ismail Atalan, Trainer der Sportfreunde Lotte , zur Meldung, dass die SG Wattenscheid 09 ihren Spielbetrieb in der Regionalliga West einstellen muss . „Das zeigt aber auch, dass Vereine einfach lernen müssen, wirtschaftlicher zu arbeiten“, mahnte Atalan gleichzeitig an.

Die Einstellung des Spielbetriebs gab der Regionalligist und frühere Bundesligist am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt. „Sämtliche Gespräche über die künftige finanzielle Unterstützung des Vereins sind leider ohne das gewünschte Ergebnis verlaufen. Es konnten keine Sponsoren gefunden werden, die die notwendige Liquidität für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs bis Jahresende zur Verfügung stellen“, heißt es in der Mitteilung des Clubs.

Damit war das 3:0 am vergangenen Samstag im Lohrheidestadion gegen Fortuna Düsseldorf II das letzte Spiel der SGW 09. Alle bisher ausgetragenen Spiele der Wattenscheider sind null und nichtig. Die SG wird mit null Punkten ans Tabellenende gesetzt. Alle Mannschaften, die bisher gegen Wattenscheid gespielt haben und gepunktet haben, verlieren diese Punkte nachträglich wieder.

Davon betroffen sind auch die Sportfreunde Lotte, die am 2. September in Wattenscheid mit 2:1 gewonnen hatten. „Das ist bitter und sehr ärgerlich für uns“, so SFL-Coach Atalan. Damit haben die Sportfreunde nur noch 16 Punkte auf dem Konto. Bitter ist der Punktabzug auch für RW Essen, das ebenfalls gegen Wattenscheid gewonnen hatte. Spitzenreiter SC Verl büßt nichts ein, da der Club gegen Wattenscheid verloren hatte. Der SV Rödinghausen hatte Unentschieden gespielt und verliert damit einen Punkt.

Wattenscheid hätte am kommenden Samstag zu Hause gegen RW Oberhausen antreten müssen. Das Spiel und alle folgenden sind damit abgesetzt. Der jeweilige Gegner hat künftig somit spielfrei.