Am Freitag geht dort der Sechser-Reigen der RSG mit Rebecca Bünte, Janine Wöhler , Johanna Aufderhaar , Jana Haverkamp, Evelyne Steinmetz und Alina Brügmann an den Start. Sie erhoffen sich eine gute Platzierung im Mittelfeld.

Am Samstag startet die erste Vierer-Mannschaft der RSG in der Besetzung mit Lea Haarlammert, Anna Biermann, Sarah Laschtowitz und Jana Haverkamp. Direkt im Anschluss geht die zweite Mannschaft mit den Fahrerinnen Johanna Aufderhaar, Evelyne Steinmetz, Janine Wöhler und Alexandra Sadowski an den Start. Die beiden Lengericher Mannschaften haben sich zum Ziel gesetzt eine einstellige Platzierung zu erreichen.

An beiden Wettkampftagen beginnen die Wettkämpfe um 8 Uhr. Neben dem Vierer- und Sechser-Einradsport werden auch die Deutschen Meister im Kunstrad sowie im Radball und Radpolo ermittelt.