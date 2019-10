Die D-Junioren des SC Preußen Lengerich wollen die Rote Laterne mit dem ersten Saisonsieg gegen den SuS Stadtlohn abgeben.

B-Junioren-Bezirksliga

Arminia Ibbenbüren -

VfL Senden

Die Arminen wollen den durchwachsenen Saisonstart mit dem zweiten Saisonsieg gegen den Tabellenzehnten aus Senden korrigieren und den Vorsprung auf den Abstiegsplatz auf vier Zähler ausbauen. Arminias Trainer Andreas Biekötter hatte sich den Saisonstart auch ein bisschen anders vorgestellt. Die Aufstiegseuphorie war schnell verflogen. Durch einige potenzielle Ausfälle hatte sein Team im Angriff keine Durchschlagskraft und markierte in vier Spielen nur drei Treffer. Nach dem 2:0-Auftaktsieg bei Münster 08 2 blieb seine Mannschaft in den letzten drei Partien sieglos und musste dabei viel Lehrgeld zahlen. Ähnlich erging es den Gästen aus Senden. Sie sind nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen die ISV seit vier Spielen ohne Punktgewinn und belegen einen Abstiegsplatz. Die Arminen stehen mit vier Punkten nun am Scheideweg und wollen mit dem ersten Heimsieg am Sonntag (11 Uhr) eine Zittersaison vermeiden.

Münster 08 2 -

Eintracht Mettingen

Die Mettinger sind mit ganz unterschiedlichen Leistungen in die neue Saison gestartet. Unter dem Strich stehen vier Punkte aus vier Begegnungen. Wenn Mettingens Trainer Jochen Löffers auf einige Leistungsträger verzichten muss, ist es um seine Mannschaft schlecht bestellt. Gegen Borussia Münster kassierte seine Elf zuletzt eine unnötige 1:4-Niederlage und zeigte zu wenig Entschlossenheit im Angriff. Die Aussichten auf drei Punkte sind gegen die spielstarken Münsteraner nur mit einer Top-Leistung am Samstag zu realisieren. Für ISV Trainer Lennard Brinkkötter gehört Münster 08 zu den spielstärksten Teams im Zwölferfeld. Den Eindruck konnte er beim Nullachter 5:3-Sieg gegen seine Mannschaft auch nachhaltig gewinnen. Am offiziellen Spieltag (22. September) konnten die Münsteraner keine Mannschaft stellen. Für die Mettinger galt das Prinzip Fairplay und stimmten einer Spielverlegung zu. „Wir wollten die Punkte nicht am grünen Tisch ergattern“, sagt Mettingen Trainer Jochen Löffers. Die Mettinger werden übrigens im nächsten Heimspiel als fairste Mannschaft der letzten Saison in Westfalen in dieser Altersklasse ausgezeichnet.

D-Junioren-Bezirksliga

Preußen Lengerich -

SuS Stadtlohn

Die noch sieglosen Preußen-Jungs belegen nach fünf Spielen mit erst zwei Zählern den letzten Tabellenplatz und stehen nun am morgigen Samstag (13.30 Uhr) gegen den SuS Stadtlohn (6.) unter Zugzwang. Nach einem Blick auf das Tabellenbild machen fünf Teams den Klassenerhalt wahrscheinlich unter sich aus. Mit dem ersten Saisonsieg können die Lengericher sogar auf Platz neun klettern. Die Lengericher Youngsters hatten in den ersten fünf Saisonspielen in der Offensive keine Durchschlagskraft und markierten nur einen Treffer. Die 0:1- Niederlage im Kellerduell gegen Greven 09 war besonders bitter. SCP-Coach Pascal Heemann hat mit gezielten Trainingseinheiten akribisch an der Offensivschwäche in der Herbstpause gearbeitet und seiner jungen Mannschaft neues Selbstvertrauen eingeimpft.