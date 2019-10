Preußen Lengerich will wieder in die Spur finden

Die am vergangenen Sonntag ausgefallene Partie zwischen der DJK Arminia Ibbenbüren und der JSG Büren/Halen/Piesberg wird zu einem späteren Zeitpunkt neu angesetzt.

Preußen Lengerich - Eintracht Mettingen

Die Lengericher Preußen blieben nach den beiden siegreichen Auftaktspielen zuletzt in zwei Begegnungen torlos und kassierten am letzten Spieltag vor der Herbstpause eine 0:6-Packung bei Teuto Riesenbeck. So hatte sich SCP-Coach Frank Feldmann den Saisonstart nach vier Spieltagen wohl kaum vorgestellt. Nun hatte sein launische Elf vier Wochen Zeit, um die Scharte zu verdauen. Seine Mannschaft benötigt gegen den Meisterschaftsfavoriten aus Mettingen eine Top-Leistung, um im Titelrennen zu bleiben. Die Mettinger gehen nach dem überzeugenden 6:2-Sieg im Spitzenspiel gegen Cheruskia Laggenbeck am Sonntag(11 Uhr) mit breiter Brust in dieses spannende Verfolgerduell.

Cheruskia Laggenbeck - JSG Westerkappeln/Velpe

Die Laggenbecker wollten um den Titel mitspielen und haben die Erwartungen mit sechs Punkten aus vier Spielen noch nicht erfüllt. Laggenbecks Trainer Freddy Stienecker musste in der vierwöchigen Herbstpause vieles aufarbeiten und sein Team neu motivieren. Bei der 2:6-Niederlage in Mettingen wurden seiner Mannschaft die Grenzen aufgezeichnet. „Mit den bisherigen Leistungen können wir nicht die Ansprüche einer Spitzenmannschaft stellen“, sagt der Laggenbecker Coach. Gäste Trainer Timo Munsberg hatte gegen SW Esch auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf gehofft und wurde mit der 2:3-Niederlage bitter enttäuscht. In Laggenbeck geht es für sein Team am Sonntag (11 Uhr) wohl eher um einen Achtungserfolg.

SW Esch - JSG Brochterbeck/Dörenthe/Ladbergen

Die Gäste aus Brochterbeck/Ladbergen/Dörenthe sind als einziges Team im Zwölferfeld nach vier Spieltagen noch ohne Punktgewinn und stehen schon mit dem Rücken zur Wand. Der Abstiegskampf wird wohl in den direkten Kellerderbys entschieden. Darauf sollten sich die Dowidat-Schützlinge aber nicht verlassen und auch gegen andere Teams punkten. Für SW Esch wäre der Saisonstart mit dem dritten Sieg am Sonntagvormittag (11 Uhr) am Haarweg vollauf gelungen. Mit einem weiteren Erfolg können sich die Schützlinge von Trainer Pascal Klostermann sogar auf Platz fünf verbessern und hätten mit dem Abstiegskampf in dieser Saison wohl nichts zu tun.

JSG Steinbeck/Uffeln - Teuto Riesenbeck

Die Riesenbecker konnten den 6:0-Kantersieg gegen Preußen Lengerich in der Herbstpause vier Wochen genießen und wollen nun beim Tabellenvorletzten den vierten Sieg in Serie in der laufenden Saison feiern. In Normalform sollte das Vorhaben bei dem noch sieglosen Team aus Steinbeck/Uffeln auch gelingen. Gäste-Trainer Matthias Heilemann hatte seiner Mannschaft vor Saisonbeginn einen Spitzenplatz zugetraut und liegt mit seiner Prognose wohl richtig. Die Gastgeber müssen nach der 0:10-Packung in Recke eine neue Grundordnung finden und die Räume schon im Mittelfeld eng machen. Ansonsten droht ihnen am Samstag (15.15 Uhr) ein erneutes Debakel.

Falke Saerbeck - TuS Recke

Die Recker haben sich nach dem Fehlstart gefangen und wollen nun eine Aufholjagd starten. Mit dem zweiten Saisonsieg bei den noch sieglosen Falken können sie den Anschluss ans obere Drittel noch herstellen und für das Top-Spiel in acht Tagen gegen Spitzenreiter Arminia Ibbenbüren eine gelungene Generalprobe feiern. Die Saerbecker kämpfen um jeden Punkt für den Klassenerhalt und leisteten zuletzt gegen Spitzenreiter Arminia Ibbenbüren (0:2) starken Widerstand. Gäste-Trainer Bernd Suthoff warnt nach dem 10:0-Kantersieg gegen Steinbeck/Uffeln vor Überheblichkeit und erwartet von seiner Mannschaft eine konzentrierte Leistung in Saerbeck.