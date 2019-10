Die Gäste haben aktuell nur noch drei Punkte. „Das ist ein absoluter Schlag ins Gesicht für beide Vereine“, schüttelte SFL-Trainer Ismail Atalan auch zwei Tage nach der Entscheidung immer noch den Kopf auf der Pressekonferenz in Lotte. Doch das müssen beide Mannschaften heute ablegen, es gilt zu punkten.

Durch den Punktabzug hat sich der Abstand der Sportfreunde zu den unteren Rängen verkleinert. „Jetzt stehen wir in der Pflicht. Aber das wird ein ganz schweres Spiel. Die haben selten klar verloren“, warnt Atalan davor, den Tabellenletzten zu unterschätzen. „Die spielen sehr robust und spielen, ähnlich wie Haltern, seit Jahren zusammen.“ Lottes Anspruch sei es aber, „das Spiel zu gewinnen. Wir müssen weiter punkten, um eine gute Saison zu spielen.“ Dabei erwartet Atalan, dass seine Elf nach der schwachen Vorstellung zuletzt bei Fortuna Köln eine Reaktion zeigt. „Uns fehlt oft einfach der letzte Pass, Wir sind nicht konsequent, nicht konkret genug.“

Von seinen meist jungen Spielern hält Atalan nach wie vor große Stücke. „Kein Spieler ist hier schlechter geworden. Alle haben sich nach vorne entwickelt“, so der SFL-Coach. Besonders die Entwicklung von Gmeiner, Sobotta, Lisnic und Möller imponiert ihn.

Für heute und die nächsten Woche hat sich bei den Sportfreunde eine ganz andere wichtige, vielleicht sogar gefährliche Baustelle aufgetan. „Wir spielen am Samstag ohne Torwart auf der Bank“, teilte Atalan am Freitag mit. Alexander Eiban ist erkrankt und dürfte mindestens sechs Wochen ausfallen. Im Notfall müsste ein Feldspieler ins Tor, falls sich auch noch Jhonny Peitzmeier verletzen sollte. Dem 18-Jährigen vertraut Atalan aber voll und ganz. Ob es angesichts der akuten Situation eine Nachverpflichtung gibt, ist offen. „Wir kennen ja alle die Finanzlage hier in Lotte“, zeigte sich Atalan ratlos. „Jetzt müssen wir der Tatsache Tribut zollen, dass wir einen dritten Torwart haben. Neben Eiban fällt auch weiterhin Jeron Al-Hazeimeh aus. Wie schon in Köln steht dagegen Matthias Rahn wieder im Kader. „Für einen Startelfeinsatz reicht es aber noch nicht“, sagt Atalan.

► SF Lotte : Langlitz, Lisnic, Möller, Kolgeci, Gmeiner - Brauer, Wendel - Freiberger, Yilmaz, Sobotta – Schiedsrichter: Florian Exner (Beelen) – Anstoß: Samstag, 14 Uhr, Stadion am Lotter Kreuz.