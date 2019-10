Das Thema „Mentalität“ hat nach einigen eher dürftigen Auftritten von Borussia Dortmund in der Bundesliga Einzug in den bezahlten Fußball und die große Medienwelt gefunden. Nun ist dieser Aspekt auch in der Kreisliga A angekommen, nach einigen unerklärlich schwachen Darbietungen in den vergangenen Wochen „ist das bei uns ein Thema“, gibt Björn Jansson , Spielertrainer beim SC Halen zu. Charakterstark will sich Halen am Sonntag zeigen, wenn es um 15 Uhr gegen Preußen Lengerich geht.

„Ziemlich angefressen“ war Jansson am vergangenen Sonntag nach dem 4:3-Erfolg seiner Elf gegen Hopsten. Zwar gewannen die Halener nach zuvor drei sieglosen Partien in Serie mal wieder, die Art und Weise gefiel Jansson aber gänzlich. „Wir schaffen es nicht über 90 Minuten ernsthaft zu spielen“, zeigte sich der Spielertrainer fassungslos ob der haarsträubenden individuellen Fehler. Gegen einen „sehr schwachen Gegner“ hätte es nach 30 Minuten schon 5:0 oder 6:0 heißen müssen, doch immer wieder macht der SCH seine Gegner durch unerklärliche Aussetzer stark. An der Qualität liegt es sicher nicht, vielmehr stellt sich dem Coach die Mentalitätsfrage. „Es ist nicht zu erklären, was wir für Gegentore bekommen“, hadert Jansson.

„Wir fahren nach Halen, um dort das bestmögliche zu erreichen und das sind drei Punkte“, gibt sich Lengerichs Trainer Pascal Heemann ganz selbstbewusst. „Das wird aber eine Aufgabe wie gegen Büren, T.ecklenburg, Riesenbeck oder Arminia.“ Heemann erwartet, dass die Halener sich am Saisonende unter die ersten drei oder vier Plätze einreihen wird.

„viel hängt auch immer ab, bei denen dabei ist. Spielt Kevin Wolff, ist es gleich ein anderes Spiel. Der bindet gleich zwei Spieler.“ Für die Preußen ist es das erste Wiedersehen mit seinem ehemaligen Topspieler der vergangenen Spielzeiten. Sascha Höwing habe die Mannschaft unter der Woche gut auf die Aufgabe vorbereitet, so Heemann, der selbst beruflich verhindert war.