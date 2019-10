„Die haushohe Favoritenrolle geht an Lüneburg“, sagt Tebu-Trainer Mathias Rusche . Nicht ohne hinzuzufügen: „Aber wir können in solchen Spielen über uns hinauswachsen.“

Fünf Spiele absolvierten die Tebu Volleys bislang, gewannen vier Mal deutlich und unterlagen nur beim momentanen Spitzenreiter TVA Hürth. Die Lüneburger haben ein Spiel weniger absolviert, dafür auch noch keins verloren. In ihren vier Saisonspielen gab die Bundesliga-Reserve erst zwei Sätze ab. Der SVG Lüneburg 2 sei eine „unglaublich erfahrene Mannschaft“, sagt Tebu-Coach Mathias Rusche. In Reihen des SVG stehen einige ehemalige Bundesliga-Spieler. Zur laufenden Spielzeit verstärkte sich der Tabellenzweite mit Matthias Pompe, der in der vergangenen Saison noch in der 1. Mannschaft in der Bundesliga spielte. „Lüneburg hat sich noch einmal verstärkt“, so Mathias Rusche.

Mit dieser Erfahrung spiele die SVG einfach sehr abgeklärt, sagt der Tebu-Coach: „Die machen selten Fehler und wissen, was sie tun.“ Und neben der individuellen Qualität im Team sei der Gegner vom Samstag auch in der Breite hervorragend besetzt. Aber: „Wir wollen uns nicht so sehr auf den Gegner fokussieren, sondern aus einer sicheren Annahme unser eigenes Spiel aufziehen“, glaubt Mathias Rusche an die eigenen Stärken.

Die bewiesen die Tebus schon in der vergangenen Spielzeit. Zwar verloren sie das Hinspiel in Lüneburg mit 2:3, „das war aber schon ein sehr gutes Spiel“, erinnert sich Rusche. Das Rückspiel in Laggenbeck gewannen die Tebus gegen den späteren Meister.

Und auch jetzt sei wieder alles bereit für ein sehenswertes Spiel, hofft Rusche auch auf viele Zuschauer. Fraglich ist am Samstagabend lediglich der Einsatz von Thorsten Loismann, sonst hat der Coach alle Spieler zur Verfügung.

Und auch die Vorbereitung auf das Topspiel war gut. Am Montag bestritten die Tebus noch einen Test beim VC Osnabrück. „Da haben wir weiter an unserer Abstimmung gearbeitet“, sagt Rusche. „Wir sind so gut vorbereitet, wie es eben geht. Ich hoffe, wir können das auch aufs Parkett bringen.“