Wie bei den Ladbergern zeigte zuletzt die Tendenz auch bei der Westfalia nach unten. Beide Teams starteten mit zwei Siegen in die neue Saison, danach folgten jeweils zwei Niederlagen. „Für die Kosmetik ist das doof“, meinte TSV-Trainer Kaiser . Vor allem die Niederlage in Grinau wurmt ihn, aber im Nachhinein auch die knappe Niederlage davor gegen Verl. „Das haben wir in der zweiten Halbzeit verspielt“, so Kaiser, der vor dem Spiel gegen den aktuellen Spitzenreiter mit einer knappen Niederlage einverstanden gewesen wäre.

Jetzt wird es an der Zeit, wieder die Kurve zu kriegen. Kaiser erwartet für Sonntagabend aber ein Spiel zweier Kontrahenten auf Augenhöhe. „Für uns spricht, dass wir ein Heimspiel haben“, setzt der TSV-Coach ganz klar auf den Heimvorteil. „Wir haben in der Pause gut trainiert. Wir haben die Zeit gut genutzt.“ Jetzt sei es aber an der Zeit, dass wieder gespielt wird.

Zwar sehen sich beide Mannschaften eher im oberen Tabellenbereich, doch nach den bisher durchschnittlichen Punktausbeute darf auch der Blick nach unten nicht vergessen werden. Der Verlierer von Sonntagabend steckt erst einmal mit einem negativen Punktekonto in der unteren Tabellenregion fest. Was beide Seiten eint, ist der junge Kader. „Kinderhaus ist ein unangenehmer Gegner“, weiß Ladbergens Trainer aus eigener Erfahrung. Die mannschaftliche Geschlossenheit sei Westfalias Stärke. Kaiser verweist noch einmal auf den Heimvorteil. Immerhin hat der TSV zwei von drei Heimpartien gewonnen, nur gegen Verl ging es daneben.

Bis auf zwei Ausfälle kann der TSV am Sonntagabend mit vollem Kader antreten.