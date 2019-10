Es herrschte gar keine große Unzufriedenheit direkt nach dem Spiel. Vielleicht lag das aber noch am unmittelbaren Eindruck des Beifalls, den die Tebus für ihren couragierten Auftritt vom Laggenbecker Publikum bekamen. Denn verlieren tut bekanntlich kein Sportler gerne und die Drittliga-Volleyballer unterlagen am Samstagabend dem neuen Spitzenreiter SVG Lüneburg 2 mit 1:3. Nicht einmal einen Punkt behielten die Tebus nach 105 Minuten Spielzeit, den Tiebreak hätten sie sich verdient gehabt.

„Es ist schade. Am Ende war das Spiel doch schneller vorbei, als wir es und gewünscht hätten“, beschrieb Tebu-Coach Mathias Rusche seine Gefühlslage kurz nach der Partie. Schon im ersten Satz brachten die Tecklenburger Land Volleys die Lüneburger an ihre Grenzen, doch der Gast gewann diesen mit 32:30. Der zweite Durchgang war deutlich, 25:17 für Lüneburg. „Lüneburg konnte immer mal eine Schippe drauflegen, wir mussten dauerhaft bei 110 Prozent sein“, analysierte Mathias Rusche. Was passierte, wenn die Tebus die 110 Prozent nicht erreichten, war im zweiten Satz zu sehen. Satz 3 gehörte dann der Heimmannschaft mit 25:23. Im vierten Satz waren die Tebus kurz davor, sich zumindest einen Punkt schon sicher zu erkämpfen, doch erneut ging der Durchgang in der Satzverlängerung und damit die komplette Partie mit 28:26 an Lüneburg.

Immer wieder wurde im Laufe des Spiels deutlich, dass die Tebu Volleys gewillt waren, den Kampf anzunehmen und sich diesem Gegner nicht einfach nur hinzugeben. In Satz eins und vier wehrten die Tebus jeweils zunächst drei Satzbälle des Gegners ab. „Wenn wir Druck aufgebaut haben, konnten wir mithalten und Lüneburg auch zu Fehlern zwingen“, sagte Mathias Rusche. Unterm Strich bleibt allerdings zu sagen, dass das noch zu wenig klappte, um gegen Lüneburg etwas Zählbares mitzunehmen.

Denn ebenfalls im vierten Satz hatten die Laggenbecker drei Mal die Chance, sich selbst einen Satzball zu erarbeiten. Doch zwei Aufschläge landeten dann im Aus, einer im Netz. Lüneburgs verwandelter Matchball war ein Ass. „Sie machen dann das Ass statt den Fehler. So wissen wir, wo wir noch nacharbeiten müssen“, sagte Rusche.

Angesichts der Ausgangslage sei das Ergebnis „letzten Endes in Ordnung“, war Rusche um Realismus bemüht. Beim Aufwärmen war Pascal Wunderlich bei einer Landung umgeknickt und musste ins Krankenhaus. Frederic Frehe ging sichtlich geplagt von Rückenschmerzen in die Partie. Doch um den Tebu-Kapitän vom Spiel abzuhalten, braucht es mehr als einen 2,06 Meter großen Coach. „Freddy war stinkig, als ich ihn im zweiten Satz dann mal rausgenommen habe“, schätzt Mathias Rusche zwar den Kampfgeist, wusste aber um den schmalen Grat. Die Tebus stehen auch nach dem 6. Spieltag weiterhin auf Platz 3 der 3. Liga. Köln auf Platz 4 hat zwei Punkte und ein Spiel weniger auf dem Konto.

Tecklenburger Land Volleys: Graw, Frehe, Stroot, Loismann, Rötker, Wlke, Fischer, Gartemann.