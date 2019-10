Gleich auf doppelte Weise ist der TSV Ladbergen rund um Trainer Holger Kaiser beim Heimspiel gegen Westfalia Kinderhaus in die Spur zurückgekehrt. Nach der zuletzt bitteren Niederlage gegen Gronau und dem damit einhergehenden Abrutschen auf Platz Zehn der Tabelle wurde nun mit Kinderhaus ein direkter Tabellennachbar (9.) in der Rott-Sporthalle vorstellig: Mit 30:28 (9:12) konnten die Gastgeber am Ende die Siegeshand nach oben ballen. So leicht sah es aber nicht immer aus.

Auch innerhalb der 60 Minuten mussten die Ladberger sich zurück in die viel zitierte Spur kämpfen. Nachdem in der ersten Hälfte kaum etwas funktionierte – Ballverluste in der Vorwärtsbewegung wechselten sich mit vergebenen Chancen und cool abgeschlossenen Angriffen der Münsteraner ab – lief in den zweiten 30 Minuten fast alles wie am Schnürchen. Besonders Stürmer Leon Ludwigs trumpfte auf: Die Siebenmeter saßen nun sicher, Konter wurden souverän zu Ende gespielt und auch die Würfe aus der zweiten Reihe fanden den direkten Weg in den Torwinkel. Für mehr als 50 Prozent der Treffer – 16 an der Zahl – war Ludwigs verantwortlich. Kongenialer Partner im Sturm war in dieser zweiten Hälfte Robin Dellbrügge, Jannik Meyer setzte sich mehrmals gut gegen die Kinderhausener Defensive durch, traf zweimal – sehenswert in Minute 56: Über die linke Seite kommend, wird er beim Wurf aus spitzem Winkel, zwar noch von seinem Gegenspieler am Fuß erwischt, kommt ins straucheln aber dreht den Ball am gegnerischen Keeper vorbei.

In einer Phase, in der den Ladbergern auch in der Defensive das Portion Glück an die Hand ging. Einige Ballverluste der Gäste, gut geblockte Bälle durch Simon Ruthenschröer, der die Defensive an diesem Abend verstärkt hatte und Paraden von Dustin Mechelhoff führten zu schnellen Kontern. Genauso wie sich Kaiser das vorgestellt hat: „In der ersten Hälfte hat uns noch die Entschlossenheit gefehlt. Wir haben in der Halbzeit klar angesprochen, was nun anders laufen muss. Wenn man beide Halbzeiten zusammen nimmt, haben wir heute verdient gewonnen.“ Im WN-Gespräch nach Abpfiff erläutert er: „Wir sind viel mehr in die direkten Duelle gegangen. Auch weil wir die Verantwortung an viele aufgeteilt haben. Eine gute Mannschaftsleistung.“ Und eine wichtige Leistung – durch den Sieg springen die Ladberger in der Tabelle an Kinderhaus vorbei. Bereits vor dem Spiel war klar: Der Verlierer wird sich erst einmal nach unten orientieren müssen. Kinderhaus-Trainer Sebastian Dreiszis ist darüber natürlich nicht glücklich: „Das war heute ganz bitter. Wir hätten in der ersten Hälfte fünf Tore mehr machen können. Wir wussten, dass Ladbergen immer zurückkommen kann. Wir haben zuletzt nur noch reagiert statt agiert.“ Klare Vorgabe für die nächsten Wochen: „Das müssen wir in Zukunft anders machen.“