Der SC Preußen Lengerich hat den Worten Taten folgen lassen, und das Spitzenspiel der Kreisliga a mit 2:1 beim SC Halen für sich entschieden. Matchwinner war Timo Zimmermann, der das 1:0 für die Hausherren durch Björn Jansson mit einem Doppelpack noch vor der Pause in einen Sieg umwandelte. Damit blieben die Preußen Zweiter der Tabelle.

Nach der Pleite gegen Lengerich redete Halens Spielertrainer Björn Jansson einmal mehr Klartext: „In dieser Verfassung gehören wir nicht nach ganz oben, das ist in allen Bereichen viel zu wenig.“ Vom Potenzial her könne seine Elf sicherlich deutlich mehr. „Von dem dummen Gesabbel können wir uns aber nichts kaufen“, war Jansson sichtlich angefressen. Vor allem in Durchgang eins habe Halen „alles vermissen lassen“, der Spielertrainer zeigte sich extrem enttäuscht.

Spitzenspiel der Kreisliga A, sC Halen - Preußen Lengerich 1:2

In Durchgang zwei sei es dann deutlich besser gewesen, Stefan Seiler scheiterte zwei Mal alleine vorm SCP-Gehäuse, Patrick Lahme verschoss einen Strafstoß. „Aufgrund der ersten Halbzeit hatten wir es aber nicht verdient zu gewinnen“, fasste Jansson zusammen.

Zufrieden war dagegen Lengerichs Trainer Pascal Heemann, der ein gutes Spiel seiner Elf gesehen hat. Ja in seinen Augen hätte der sieg sogar noch höher ausfallen können. Letztlich konnte er mit dem Ergebnis aber ganz gut leben. Am Sonntag haben die Preußen Falke Saerbeck zu Gast.

Tore: 1:0 Jansson (20.), 1:1, 1:2 Zimmermann (38., 44.).