D1 des SC Preußen Lengerich weiter sieglos

Die B-Junioren des VfL Eintracht Mettingen sind nach einer 3:4 Niederlage bei Münster 08 II auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Die D-Junioren des SC Preußen Lengerich bleiben nach einer 0:2 Heimniederlage gegen den SuS Stadtlohn weiter sieglos und belegen weiter den letzten Platz.

B-Junioren-Bezirksliga

Münster 08 2 - Eintracht Mettingen 4:3

Die Nullachter hatten ein spielerisches Übergewicht. Dennoch hatten die Mettinger einige gute Torchancen und egalisierten einen 1:3-Rückstand. Die ersten guten Tormöglichkeiten hatten die Gäste durch Noah Djürken (19.) und Alexander Urban (22.), beide scheiterten am 08-Torhüter. Die Kanalkicker aus Münster gingen in der 30. Minute im Nachsetzen in Führung. In der 36. Minute verhinderte VfL-Torhüter Enno Lütkemeier einen höheren Rückstand. Nach dem Wechsel zeigten die Mettinger eine bessere Körpersprache und glichen in der 51. Minute nach einer Balleroberung durch Tom Hollmann aus. Die Münsteraner gingen in einer guten Eintracht-Phase mit einem kuriosen Tor in der 63. Minute erneut in Führung und erhöhten mit einem sehenswerten Treffer in der 70. Minute auf 3:1. Postwendend verkürzte Albert Matis nach einer Ecke per Kopfball auf 3:2. Schon eine Minute später sorgte Alexander Urban nach einer schönen Kombination auf Zuspiel von Ben Saatkamp für den 3:3-Ausgleich. In 74. Minute hatte Tom Hollmann die Mettinger Führung auf dem Fuß, scheiterte am Nullachter Torhüter. Die Platzherren nutzten die nächste Chance zum 4:3-Siegtreffer in der 75. Minute nach einer Steilpassvorlage. In der Nachspielzeit verhinderte Mettingen Schlussmann Lütkemeier mit einer Glanztat noch eine höhere Niederlage.

Arminia Ibbenbüren - VfL Senden 1:1

Die Arminen hatten keine Ruhe im Spielaufbau und wirkten zerfahren. Aufgrund der besseren Torchancen hätten sie das Spiel aber für sich entscheiden müssen. In der Anfangsviertelstunde scheiterten David Praetorius (4.) und Jannis Brockfeld (14.) am Sendener Torhüte Niklas Beilcke. Aber auch die Gäste hatten zwischenzeitlich in der 7. Minute eine gute Abschlussmöglichkeit. Die Sendener nutzten in der 31. Minute einen Abspielfehler in der Ibbenbürener Hintermannschaft zur 1:0-Führung. Drei Minuten später scheiterte Lewin Wienecke am Sendener Torsteher , den abgewehrten Ball drückte er aber zum 1:1 über die Torlinie. Nach dem Wechsel wirkten die Schierloher im letzten Drittel zwingender und kamen auch häufiger zum Torabschluss. Dabei konnten Praetorius (44.) und Brockfeld (61.) den überragenden Sendener Torhüter nicht überwinden. In der 65. Minute setzte ein Sendener Abwehrspieler das Leder mit einer verunglückten Abwehraktion an den eigenen Torpfosten. Die größte Chance zum Siegtreffer hatte Arminias Angreifer Lewin Wienecker in der 71. Minute, als er das Leder aus kurzer Distanz nicht unterbringen konnte.

D-Junioren-Bezirksliga

Preußen Lengerich - SuS Stadtlohn 0:2

Die gute kämpferische Leistung der Preußen reichte nicht aus, um die spielstarken Stadtlohner zu bezwingen. Vor der Pause kämpften die Lengericher aufopferungsvoll und verteidigten die Null. Die Stadtlohner hatten ein Chancen-Plus und gingen eine Minute nach dem Seitenwechsel nach einer gelungenen Kombination verdientermaßen in Führung. Der SCP-Nachwuchs versuchte das Blatt zwar zu wenden, kam aber nicht zwingend zum Abschluss. Schön heraus gespielt war auch die Stadtlohner 2:0-Führung sechs Minuten vor dem Abpfiff. „Die Stadtlohner waren uns spielerisch überlegen und haben auch verdient gewonnen“, meinte SCP-Trainer Pascal Heemann.