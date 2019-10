Im Zeichen der Senioren des TTV Mettingen standen zwei der fünf Altersklassen bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften in Greven. Alexander Kelsch sicherte sich in der Klasse Ü65 den Einzeltitel. Im Finale bezwang er seinen Mannschaftskollegen Manfred Wöste genauso wie in der Vorrunde Ludger Keller mit 3:0. Manfred Wöste überraschte gleich zweimal. In der Vorrunde gab er dem höher eingestuften Frenzel mit 3:0 und im Halbfinale dem favorisierten Ottokar Schöla (TuS Haltern) nach einem 0:6 im fünften Satz mit 15:13 das Nachsehen. Zusammen triumphierten Kelsch/Wöste auch in der Doppel-Konkurrenz. Dieses TTV-Duo behielt sowohl im Halbfinale gegen Farwerk (VfL Ahaus)/Frenzel als auch im Endspiel gegen Schalk (Union Lüdinghausen)/Schöla ohne Satzverlust die Oberhand.

Vize-Bezirksmeister der Senioren Ü60 wurde der Mettinger Bezirksliga-Spieler Heiner Supprian. Der Linkshänder startete zwar in der Vorrunde mit einer 2:3-Niederlage gegen Hermann Boensch (Germania Hauenhorst) nach einer 2:0-Satzführung, wies aber in der Endrunde die Hauenhorster Heiner Hüging (3:1) und Karl-Heinz Boensch (3:0) in die Schranken. Im Finale musste Supprian Jürgen Neumann (TSSV Bottrop) mit 6:11, 2:11 und 6:11 den Vortritt lassen.

Zwei der sechs TE-Vertreter überstanden in der Herren-A-Klasse die Vorrunde. Nachrücker Gerrit Haar (TTC Ladbergen) gewann alle drei Einzel in der Vorrunde und dann auch gegen Matthias Kaltmeier (BW Greven) mit 3:1. Im Viertelfinale war für ihn der spätere Bezirksmeister Lukas Bosbach (FC Gievenbeck) eine Nummer zu groß. Eine Runde vorher scheiterte Finn-Luca Moser (Westfalia Westerkappeln) an Alexander Michelis (Borussia Münster).

In der C-Klasse landete Lukas Gustenberg (Laggenbeck) auf Platz drei. Um den Einzug ins Endspiel scheiterte er an Sebastian Dormann (Lünen). Dritter wurde ebenfalls Nino Kaske (TTC Ladbergen) in der D-Klasse nach einer 0:3-Halbfinal-Niederlage gegen Frank Elbracht (CTTF Beckum). Im Doppel wurde er mit seinem Vereinskameraden Tim Kürten nach einem 0:3 im Finale gegen ein Duo aus Beckum Zweiter.

Bei den Mädchen U15 erreichte Alicia Fortmann (Westfalia Westerkappeln) mit 2:1-Siegen die Endrunde, zog aber gegen Nele Schlüter (VfL Billerbeck) den Kürzeren und musste sich mit einem Platz unter den besten Zehn begnügen. Den Einzug in die Runde der 14 besten Jungen U11 verpasste Tom Boettcher (TTV Mettingen) nach einer umkämpften Fünfsatz-Niederlage gegen Lutz Himmelberg (TuB Bocholt) und einer 1:2-Bilanz ganz knapp.