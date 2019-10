Anvisieren, spannen und Schuss

Was macht das Interessante am Sport Bogenschießen? Darüber unterhielt sich unser Mitarbeiter Michael Kofort mit Frieder Tonn, Abteilungsleiter Bogenschießen beim BSV Leeden/Ledde.Es gibt das „Traditionelle Bogenschießen“, es gibt die japanische Art des Bogenschießens „Kyodo“, was macht Leeden für eine Art von Bogenschießen?Friede Tom: Wir betreiben die Olympische Disziplin des Recurve-Bogenschießens. Wir trainieren standardisierte Abfolgen und Bewegungen, die man immer gleich macht. Darin liegt das Geheimnis des erfolgreichen Bogenschießens und des Treffens, indem man möglichst viele Abläufe und Details standardisiert und sie im Turnier reproduzieren kannWas macht für Sie den Reiz des Bogensports aus?Frieder Tonn: Für mich bedeutet der Bogensport, neben dem Ehrgeiz auch ins Ziel zu treffen, einen ganz wichtiger Ausgleich zum Berufsleben. Man löst sich beim Bogenschießen von seinen Alltagssorgen und Problemen. Das Schießen erfordert eine hohe Konzentration, die es nicht erlaubt, noch andere Dinge im Kopf zu haben.Was geschieht im Training? Worauf kommt es an beim Training des Bogen-schießens?Tonn: Das Schießen mit dem Bogen erfordert eine gewisse Kondition, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Die Konzentrationsfähigkeit will trainiert sein, aber auch die Kraft, den Bogen zu spannen, zu halten, zu ziehen und kontrolliert den Schuss zu lösen. Wenn man einige Zeit nicht trainiert hat, lässt diese Fähigkeit nach. Wir konzentrieren uns zur Zeit auf das nächste Turnier. Am 10. November findet in Steinfurt die Hallen-Kreismeisterschaft statt.Welche Erfolge kann der BSV im Bogensport vorweisen? Wo ist der Verein einzustufen?Tonn: Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten bewegen wir uns heute insgesamt im Mittelfeld. Unsere Blankbogenschützin Ina Hitzmann hat es aber auch schon bis zur deutschen Meisterschaft geschafft und Leon Zemella (12 Jahre)ist in seiner Altersklasse amtierender deutscher Hallenmeister.Wenn ich mich für den Bogensport interessiere, kann ich einfach mal zum Training vorbei kommen?Tonn: Wir empfehlen den Bogensport für Menschen zwischen acht und 80 Jahren. Interessenten können einfach zum Training am Dienstag um 18 Uhr vorbei kommen. Die komplette Ausrüstung mit Bogen und Pfeilen und so weiter stellen wir leihweise zur Verfügung. Nach einigen Trainingseinheiten kann man sich dann entscheiden, ob man dabei bleiben will.