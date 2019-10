Das Stadion an der Münsterstraße in Lengerich stand am vergangenen Freitag ganz im Zeichen des Fußball-Betriebssports. Der SC Preußen hatte die Betriebe aus Lengerich zur vierten Auflage dieses Events eingeladen. Sechs Mannschaften nahmen teil. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ trafen die Teams der Firmen Windmöller & Hölscher (zwei Teams), Bischoff&Klein, BBraun, Exakt und Kitzmann aufeinander.

Die vier Erstplatzierten W&H, BBraun, Kitzmann und W&H Academy spielten anschließend im Halbfinale die Endspiel-Teilnehmer aus, während die Teams von B&K und Exakt das Spiel um Platz fünf bestritten. Hier siegte Exakt mit 6:5. In den Halbfinals siegte die W&H Academy mit 2:1 gegen Kitzmann und die W&H Group mit 4:2 nach Neunmeterschießen gegen BBraun durch.

Damit standen die beiden W&H-Teams im Finale. Das kleine Endspiel entschied das Team Kitzmanns mit 5:4 gegen BBraun und belegte so den Bronzerang.

Das Sieger-Team.

Das Finale war eine klare Sache für das W&H-Group-Team, das sich mit 4:1 gegen die eigene Academy durchsetzte. Bei der anschließenden Siegerehrung dankte Preußens Vorstandssprecher Klaus Westhoff für die faire Spielweise und den vielen Zuschauern. Zahlreiche Fans hatten ihre Kollegen lautstark unterstützt. Auch Elke Roggenland vom Preußen-Vorstand und Orga Team, war mit dem Event zufrieden: „Es ist alles super gelaufen. Die Teams und Zuschauer hatten Spaß. Das freut uns.“