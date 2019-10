Einen Wechsel im Trainerteam gibt es bei den U17-Juniorinnen der DJK Arminia Ibbenbüren . Katharina Eiter tritt von ihrem Posten als Cheftrainerin des Fußball-Bundesligisten zurück. „Katharina Eiter hat den Verantwortlichen bei Arminia mitgeteilt, dass sie nicht mehr als Trainerin der B-Juniorinnen zur Verfügung steht. Sie ist von Beruf Lehrerin und wird eine Tätigkeit als kommissarische Schulleiterin übernehmen. Daher ist es ihr leider nicht mehr möglich, dreimal in der Woche das Training des Teams zu leiten“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung am Montagabend. Wert legen Verein und ehemalige Trainerin darauf, dass dies keine Reaktion auf die sportliche Situation sei.

Thomas Ochmann und Robin Saatkamp, die bereits zum Trainerteam gehörten, bleiben diesem auch erhalten. „Zudem wird Markus Bischoff sein Engagement im Trainings- und Spielbetrieb weiter ausdehnen und die sportliche Leitung übernehmen“, schreibt die DJK in der Pressemitteilung.

Für ein Bundesligateam sei es wichtig, dass die verantwortliche Trainerin bei den Trainingseinheiten praktisch immer präsent sei, formuliert Katharina Eiter selbst den Anspruch an den Job deutlich in der Mitteilung. „Das kann ich leider in den nächsten Monaten nicht leisten, weil ich durch berufliche Termine und Tätigkeiten daran gehindert bin.“

Mit dem Tabellenstand – bisher sind die Schierloherinnen punktlos in der Bundesliga – hat der Trainerwechsel nichts zu tun. „Verabredet war von Anfang an zwischen allen Personen, die verantwortlich in das Projekt Bundesliga eingebunden sind, dass auch im Falle einer – zu erwartenden – sportlich schwierigen Situation eine Entlassung des Trainerteams nicht erfolgen wird“, heißt es in der Pressemitteilung. Vielmehr bedauere der Verein die Entscheidung.

Katharina Eiter wird weiterhin als Spielerin und Interimstrainerin der U23 von Arminia Ibbenbüren fungieren. In der Winterpause soll es beim Landesliga-Team eine Entscheidung über die Trainersituation bis zum Saisonende geben.