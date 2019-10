Am 20. Oktober hatten sich eine Sportlerin und zwölf Sportler, begleitet von den Mitarbeitern Doris Stockmann und Heinz Stroot , nach Essen aufgemacht. Dort fand der dritte und letzte Spieltag der Landesmeisterschaft für Menschen mit mentalem Handicap statt.

Gastgeber war einmal mehr das Franz-Sales-Haus, das stets in das gut ausgestattete, barrierefreie Sportzentrum Ruhr einlädt. Dort tummeln sich zu solchen Spieltagen dann hunderte Spielerinnen und Spieler, die sich auf dutzende Tische in mehreren Hallen verteilen. Schon deshalb ist so ein Tag nach Monaten „normalen“ Trainings in der Ledder LeWe-Therapiehalle ein echtes Erlebnis.

Bis zu diesem Spieltag hatte die Erste die Tabellenführung inne und die Essener in den Gruppenspielen sogar schlagen können. Ins Endspiel am 20. Oktober gingen für Ledde Harald Lindner, Benedikt Clement und Pascal Averwerser. Doch die Essener, bis dahin Tabellenzweiter, hatten sich inzwischen personell mit einem guten Vereinsspieler verstärkt, sodass Ledde am Ende mit 4:2-Spielen unterlag. Zudem fehlte der Ledder Routinier Christian Wiese. Die zweite Mannschaft holte den fünften Tabellenplatz (unter insgesamt sieben Teams) und sicherte sich damit den Klassenerhalt.

In der sogenannten Trostrunde des inklusiven MitMenschen-Turniers, das zum elften Mal ausgetragen wurde, erreichte Mario Redecker das Achtelfinale. Bundesweit rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren eigens für dieses Turnier nach Essen gekommen. Im Rahmen der Siegerehrung freute sich Erich Buchheister besonders: Etwas verspätet wurde der 71-jährige Sportler mit einer schönen Urkunde für seinen Sieg in der Trostrunde 2018 geehrt.