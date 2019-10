Stefan Thal und Sascha Ludwig vom TV Lengerich sowie Tina Lutterbeck und Christian Brix vom TV Hohne hatten das Ziel, ihre Bestzeiten zu unterbieten. Mit den Vieren gingen 14 000 weitere Läufer bei optimalen äußeren Bedingungen an den Start.

Nach einer anstrengenden Triathlon-Saison nutzten die TVLer Stefan Thal und Sascha Ludwig den späten Termin, um über die Marathondistanz das Projekt neue Bestzeit in Angriff zu nehmen. Thal lief die ersten 21 km in 1:31 Stunden, auf der zweiten Hälfte wurde er nur geringfügig langsamer (1:36). Nach 3:07:31 Stunden lief er als 1341. über den roten Teppich und verbesserte damit seine Bestzeit um knapp zehn Minuten. Damit wird er sich nun nach einer Ruhepause gezielt auf die Triathlon-Langdistanz im nächsten Jahr vorbereiten. Anfang Juli geht er bei seinem zweiten Ironman in Roth an den Start.

Sascha Ludwig ( links ) und Stefan Thal (rechts ) vom TV Lengerich absolvierten den Marathon jeweils in neuer Bestzeit.

Auch Sascha Ludwig finishte in neuer Bestzeit. Er lief die erste Hälfte in 1:33 Stunden, für die zweite Hälfte benötigte er 1:37 Stunden. Nur eine kleine Schwächephase nach 38 km verhinderten, dass Sascha unter 3:10 Stunden blieb. Als 1407. blieben für ihn die Uhren nach 3:10:23 Stunden stehen.

Für Tina Lutterbeck vom TV Hohne war der Start in Frankfurt etwas Besonderes - wagte sich gemeinsam mit ihrem Teamkollegen Christian Brix erstmals an die Königsdistanz von 42,295 km. Die ersten Kilometer legten die beiden genau nach Marathon-Zielzeit-Fahrplan zurück. Ab Kilometer 30 meldete sich der „Mann mit dem Hammer“ an. Beide konnten ihr Anfangstempo nicht mehr ganz halten. Bei Kilometer 37 war das Ziel in Sicht. Mit der Gewissheit, diesen Marathon meistern zu können, ging es auf die letzen fünf Kilometer. Dann kam der grandiose Zieleinlauf über den roten Teppich. Tina Lutterbeck finishte ihren ersten Marathon in 4:34:21 Std und Christian Brix, bei seinem 3. Marathon, in 3:49:41 Std.