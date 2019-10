Die A-Junioren der SF Lotte wollen sich mit einem Heimsieg gegen SG Telgte endgültig in der Spitzengruppe etablieren. Vor einem Schlüsselspiel stehen auch die ISV A-Junioren beim Tabellenzweiten Warendorfer SU. Die B-Junioren von Eintracht Mettingen haben spielfrei.

A-Junioren-Bezirksliga

SF Lotte - SG Telgte

Die SF Lotte wollenden dritten Sieg in Serie feiern und die Klettertour fortsetzen. Dabei kommen nach Ablauf der Sperren weitere Neuzugänge zum Einsatz. Mit dem breiten Spielerkader sind die Lotteraner besser aufgestellt und können Ausfälle gut kompensieren. Allerdings muss SFL-Coach Andy Steinmann auf seinen etatmäßigen Torhüter Jonas Pavljasevic vorerst verzichten, der sich eine schwere Verletzung zuzog. Für ihn wird Neuzugang Justin Bechthold (ISV) erstmals zwischen den Pfosten stehen. Die Lotteraner sollten die Telgter (10.) nach deren überraschenden Punktgewinnen gegen Wettringen (4:4) und Lembeck/Rhade/Deuten (2:1) am Sonntag (11 Uhr) nicht unterschätzen.

Die A-Junioren der SF Lotte( am Ball) wollen gegen SG Telgte den vierten Saisonsieg feiern. Foto: Walter Wahlbrink

Warendorfer SU - Ibbenbürener SV

Die ISV war mit hohen Erwartungen gestartet und findet sich nach sechs Spielen mit sieben Zählern auf Platz acht wider. Mit der Ausbeute ist Trainer Birger Röber nicht zufrieden. Vielleicht haben auch die englischen Wochen im September an den Kräften gezerrt. Im Nachholspiel gegen SV Herbern kann seine Mannschaft am 23. November einiges korrigieren. Aus der 0:2-Niederlage gegen Gescher hat der Coach seine Schlüsse gezogen und sein Team in der Herbstpause neue Wege aufgezeichnet. Nun steht seine Elf am Sonntag beim Tabellenzweiten vor der bisher schwierigsten Aufgabe in dieser Saison. Die Warendorfer brachten zuletzt Herbern (4:3) und Senden (3:2) jeweils die erste Saisonniederlage bei und zeigten dabei eine starke Offensivleistung.

C-Junioren-Bezirksliga

Preußen Lengerich - Ibbenbürener SV

Das Kreisderby sorgt am Samstag (15 Uhr) im Stadion an der Münsterstraße für große Spannung. Fußballerisch liegen beide Teams auf Augenhöhe. Tabellarisch liegen sie weit auseinander. Der ISV-Nachwuchs gehört mit 13 Punkten als Tabellenvierter zu den Überraschungsteams im Zwölferfeld und erkämpfte sich zuletzt einen Punktgewinn (0:0) im Spitzenspiel gegen die SV Vreden. Die Preußen belegen mit zwei Punkten nach sechs Spieltagen den vorletzten Tabellenplatz und haben schon vier Zähler Rückstand zum rettenden Ufer. Der überraschende Punktgewinn (2:2) bei Borussia Münster sorgt bei den Preußen für neuen Mut.

D-Junioren-Bezirksliga

TuS Haltern - Preußen Lengerich

Die Preußen sind mit zwei Punkten immer noch auf Schlagdistanz zum rettenden Ufer und müssen die Hoffnungen auf den Klassenerhalt noch nicht aufgeben. „Wir lassen uns nicht entmutigen und nehmen in Haltern einen neuen Anlauf“, sagt Trainer Pascal Heemann. Nach nur einem Treffer in sechs Spielen hofft er in Haltern auf mehr Durchschlagskraft in der Offensive.