TSV Ladbergen am Samstag in Neuenkirchen gefordert

Ladbergen -

Bevor es am Freitag, 8. November, zum Derby gegen den TV Kattenvenne kommt, muss der TSV Ladbergen am Samstagabend in Neuenkirchen auch ohne Harz Farbe bekennen. Trainer Holger Kaiser erwartet ein schweres Auswärtsspiel.