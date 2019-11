„Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich versuche es mal im Verein“, strahlte die kleine Marie. Ihre Freundin stimmte ihr zu. Laut und wuselig ging es zu am Donnerstagmorgen in der Dreifach-Sporthalle in Lengerich.

Die HSG Hohne /Lengerich hatte zum Handball-Aktionstag geladen. 180 Mädchen und Jungen der zweiten Klassen aller vier Lengericher Grundschulen Intrup, Stadt, Stadtfeldmark und Hohne waren mit Begeisterung dabei. Die Kinder zweier Grundschulen tummelten sich von 9.30 Uhr bis 10 Uhr in der Halle, die anderen von 10 bis 11.30 Uhr.

Neben den Lehrern waren zwölf Trainer und Betreuer der HSG und der JSG Tecklenburger Land in der Halle, um den Kids den Handballsport spielerisch näher zu bringen.

Den Kindern gefiel´s. Das meinte auch HSG-Vorsitzender Friedrich-Wilhelm Blömker. „Es ist schon viel Arbeit, alles zu organisieren, aber es macht auch uns Spaß“, äußerte er. Schließlich bleiben alljährlich, es war bereits der fünfte Handball-Aktionstag, einige Kinder bei der Stange und treten dem Verein bei.

An zwölf Stationen konnten sich die Kinder nach Herzenslust austoben. Das taten die Mädchen und Jungen und waren fast alle begeistert, so wie die kleine Marie und ihre Freundin.

Trainingszeiten für Minis: Montags 15.30 bis 17 Uhr in Kattenvenne, dienstags 15.30 bis 17 Uhr in Ladbergen, donnerstags 15.50 bis 17.15 in Lengerich Dreifachhalle.