VfL Osnabrück verdient sich ein 3:3 in Regensburg durch Heyer-Doppelpack

Seit exakt zwei Monaten hat der VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga nicht mehr gewonnen. Am 1. September feierten die Lila-Weißen mit dem 3:0 gegen Karlsruhe das letzte Erfolgserlebnis. Seither gab es drei Remis und drei Niederlagen. Auch am Freitagabend hieß es 3:3 beim SSV Jahn Regensburg . Dieses Remis kam aber fast einem Sieg gleich. Gleich zweimal holte die Elf von Trainer Dajiel Thioune einen Zwei-Tore-Rückstand auf (0:2 und 1:3). Am Ende waren die Lila-Weißen dem Sieg sogar näher als die Hausherren und dürfen sich ein wenig ärgern, dass es nicht noch mehr geworden ist.

Nach einer schwachen ersten Halbzeit und einem vollkommen verdienten 0:2-rückstand, drehte Osnabrück nach dem Seitenwechsel richtig auf – und wusste vor allem offensiv zu überzeugen. So schaffte Marcos Alvarez nach zuvor 482 torlosen VfL-Minuten mit seinem fünften Saisontreffer das 1:2. Dann sorgte Moritz Heyer mit einem Doppelpack, es waren seine ersten Treffer in der 2. Bundesliga, für den Ausgleich.

Im ersten Durchgang standen die Gäste noch neben den Schuhen. Die zuvor beste Abwehr der Liga ließ ungeahnte Defensivschwächen erkennen und machte es den Angreifern des SSV Jahn Regensburg mitunter sehr einfach. So kamen die Hausherren zu zwei leichten Treffern durch Jan-Marc Schneider (34.) per Fallrückzieher und Marco Grüttner (43.), der bei einem Konter nicht energisch genug gestört wurde.

Der Spielstand beim Halbzeitpfiff war absolut verdient. Damit wollte sich der VfL aber nicht abfinden und kämpfte sich nach Wiederanpfiff förmlich zurück in die Partie. Aus dem Nichts traf Marcos Alvarez in der 49. Minute zum 1:2 . Der VfL startete nun eine beeindruckende Aufholjagd. Die schien nur vier Minuten später jäh gestoppt, als Chima Okoroji erneut einen Konter erfolgreich abschloss und auf 3:1 für den SSV Jahn erhöhte. Wer nun dachte, das sei die Entscheidung sah sich getäuscht. Fortan spielte fast nur noch der VfL. Nachdem der quirlige Moritz Heyer den Anschluss kurz zuvor noch verpasst hatte, machte er es in der 64. Minute besser. Anas Ouahim scheiterte noch an Jahn-Keeper Meyer. Der eingewechselte Felix Agu nahm den Ball auf, spielte zu Heyer, der mit seinem Premieren-Tor in der 2. Liga zum 2:3 einnetzte. Und es kam noch besser. Wieder war es Agu, der nach Zusammenspiel mit dem ebenfalls eingewechselten Etienne Amenyido erneut Heyer bediente. Der ehemalige Spieler der Sportfreunde Lotte ließ es sich nicht nehmen, schnürte einen Doppelpack und machte das 3:3 perfekt. Damit hat der VfL, der letztlich dem Sieg näher war die Hausherren, nach einer absolut schwachen ersten Halbzeit Moral bewiesen und sich den Punkt im Süden der Republik verdient.

SSV Jahn Regensburg : A. Meyer - Heister (76. Nandzik), Nachreiner, Correia (46. Knippig), Okoroji - Stolze (81. Wekesser), Besuschkow, Lais, Schneider - Albers, Grüttner.

VfL Osnabrück: Kühn - Gugganig, Heyer, van Aken - Ajdini, Blacha, Taffertshofer, Wolze (63. Agu) - Ouahim (84. Schmidt) - Heider, Alvarez (70. Amenyido).

Tore : 1:0 Schneider (34.), 2:0 Grüttner (43.), 2:1 Alvarez (49.), 3:1 Okroji (53.), 3:2, 3:3 Heyer (63., 72.). - Schiedsrichter: Robert Kampka (37, Mainz). - Gelbe Karten : Heister, Correia, Albers. Besuschkow - Taffertshofer, Ajdini. - Zuschauer: 7500.

Nächstes VfL-Spiel: Samstag, 9. November (13 Uhr), Bremer Brücke gegen VfB Stuttgart.