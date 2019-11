„Ein völlig irres Spiel“ der 3. Volleyball-Liga sah Mathias Rusche am Samstagabend bei der Begegnung des PTSV Aachen gegen die von ihm trainierten Tecklenburger Land Volleys. Die Tebus hatten im fünften Satz Matchball und am Ende mit 99:90 das bessere Punktverhältnis, verließen die Halle aber dennoch als Verlierer. Mit 3:2 gewannen die Aachener die Partie, in der sie bereits mit 1:2 hinten gelegen hatten.

„Wir hatten uns vorgenommen, Aachen mit druckvollen Aufschlägen gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen“, beschreibt Mathias Rusche den Matchplan, mit dem die Tebus beim PTSV auftraten. „Das hat im ersten und dritten Satz auch hervorragend geklappt.“ Die Tebus legten los wie die Feuerwehr und gewannen Durchgang 1 in nur einer Viertelstunde mit 15:11. Und auch der dritte Satz war eine deutliche Angelegenheit für das Team von Mathias Rusche, das nach zwischenzeitlichem Satzausgleich der Gastgeber durch ein 21:13 mit 2:1 in Führung ging.

Aber die Tebu-Volleyballer hielten ihr druckvolles Spiel nicht über die gesamte Spielzeit durch. „Wenn Aachen nicht unter Druck war, dann haben sie ordentlich gespielt“, sagt Rusche. So im zweiten Satz, den der PTSV mit 25:15 für sich entschied.

Dass das Spiel der Tebus einer Achterbahnfahrt glich, lag auch an der Tatsache, dass sie nur mit neun Spielern nach Aachen gefahren waren. Pascal Wunderle und Thorsten Loismann fehlten verletzt, Lars Fischer war privat verhindert. „Es mangelte etwas an Optionen“, sagt Mathias Rusche. Mit mehr Wechselmöglichkeiten und mehr Erfahrung im Team wäre es womöglich anders gelaufen. „Wenn man weiß, man kann ein Spiel gewinnen, ist das natürlich doppelt ärgerlich“, so Rusche.

Der vierte Satz war mit 22 Minuten der längste. „Da haben wir auf Augenhöhe gespielt“, stellt Rusche fest. Mit dem besseren Ergebnis für die Aachener allerdings, die mit dem 25:20 zum 2:2 ausglichen. Im Tie-Break war es dann eng. Beim 14:13 hatten die Tebus sogar Matchball, den sie aber vergaben, um am Ende mit 14:16 den Kürzeren zu ziehen. Da fehlte uns die Kaltschnäuzigkeit“, sagt Mathias Rusche.

„Das war ein Stück weit Lehrgeld“, resümiert der Tebu-Coach, der seinen Spielern aber keinen Vorwurf macht. „Aus solchen Spielen können wir viel lernen, daran kann man wachsen.“

Einen positiven Aspekt gab es auch, denn Neuzugang Mats-Ole Schulz, in der vergangenen Saison noch für Kiel in der 2. Bundesliga aktiv, war in Aachen bereits spielberechtigt für die Tebus. Allerdings erhielt er angesichts der Tatsache, dass er sechs Monate so gut wie nicht gespielt hatte, lediglich einen Kurzeinsatz im zweiten Durchgang. Für die kommenden Wochen gibt es dann aber eine weitere Option im Spiel der Tecklenburger Land Volleys.

Tecklenburger Land Volleys: Stroot, Graw, Frehe, Niemöller, Rötker, Walke, Schulz, Gartemann.