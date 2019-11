91:72 – TVI gewinnt Spitzenspiel gegen BBG Herford und wächst als Mannschaft

Mit einer restlos überzeugenden Partie begeisterten die Basketballer des TVI am Samstagabend die mehr als 950 Zuschauer in der Halle Ost. Ibbenbüren besiegte im Top-Spiel der Regionalliga die BBG Herford mit 91:72. Der TVI festigt damit den 2. Tabellenplatz und hat weiterhin die zweitbeste Defense der Liga, was in dieser Spielzeit immer der Gradmesser sein soll. „Wir wollten 40 Minuten diszipliniert spielen und Herford ständig nerven. Gegen diesen Gegner nur 72 Punkte zu kassieren, das ist sensationell gut“, urteilte TVI-Coach Marc Pohlmann .

Überrascht sei Pohlmann außerdem gewesen von seiner eigenen Mannschaft. Noch vor einer Woche, beim Auswärtssieg in Wulfen, habe sich sein Team selbst im Weg gestanden, ließ das Spiel am Ende unnötig eng werden. Gegen Herford war von dieser Attitüde überhaupt keine Spur. Abgezockt, clever und stets hart arbeitend präsentierte sich der TVI dem eigenen Anhang. „Mit so einem Spiel zu antworten, das macht eine Mannschaft mit Herz und Verstand“, sagte Marc Pohlmann. Ibbenbüren war fokussiert auf das, was im Matchplan stand, Scharmützel vom Gegner, vielleicht mal eine Schiedsrichter-Entscheidung – der TVI ließ sich nicht blenden. „Ich bin super stolz, dieses Jahr so eine Mannschaft zusammen zu haben, die dann einfach so reif weiterspielt“, so Pohlmann.

Stöhnen auf hohem Niveau ist dagegen, dass das Team ab und an dann schon einmal zu viel will. Wenn sie vom Publikum so euphorisiert werden, dass sie ein Spiel schon im dritten Viertel entscheiden wollen, „obwohl das gar nicht nötig ist“, so Pohlmann. Nichtsdestotrotz spielte sich Ibbenbüren auch am Samstag im dritten Spielabschnitt den entscheidenden Vorsprung für den Sieg am Ende raus. 28:17 siegte der TVI in Viertel drei, schraubte den Fünf-Punkte-Vorsprung aus der Halbzeitpause auf 16 Zähler hoch.

Was zu viel Motivation bewirken kann, lässt sich vielleicht beim Gegner ablesen. Ex-Ibbenbürener Omar Zemhoute traf nur vier seiner 15 Versuche und scheiterte bei neun von zehn Versuchen von jenseits der Dreierlinie. Mit 15 Punkten wurde er dennoch zweitbester Scorer der Herforder. Ein herzliche Rückkehr war dies so oder so nicht, Handshakes gab es zwischen Zemhoute und Pohlmann sowie TVI-Manager Tobias Hülsmeier weder vor noch nach der Partie.

Kurz zum Spielverlauf: Schon von der ersten Minute an war klar, dass dieses Spiel extrem intensiv werden würde. Der TVI verteidigte scharf, allerdings wurde er erst im Verlauf der ersten Halbzeit dabei richtig giftig und präzise, nahm so der BBG deren Stärke im Eins-gegen-eins. Nach dem 1. Viertel führte Ibbenbüren 25:23, zur Pause lag der TVI mit 43:38 vorne.

Viertel drei war dann, entgegen Marc Pohlmanns Prognose von vor dem Spiel, schon vorentscheidend. Der TVI raubte dem Gast den letzten Nerv, spielte selbst clever und konstant nach vorne und sammelte die nötigen Punkte. Die 71:55-Führung löste bei Herford schon einige Resignation aus, im letzten Spielabschnitt war es mit der Gegenwehr über weite Strecken dahin. Einzig BBG-Ami Derylton Hill blieb immer gefährlich, wurde mit 27 Punkte Topscorer. Die Punkte am Ort behielt schließlich der TVI, der auch das letzte Viertel für sich verbuchte. 91:72 hieß der Endstand. „Wir sind heute ein ganzes Stück als Mannschaft gewachsen“, resümierte Marc Pohlmann.

TV Ibbenbüren: Porcher (28 Punkte/2 Dreier), Fumey (18/2), Leavitt (16), Barga (12/3, 12 Rebounds), Schröder (5), Fischer (4), Boahene (3/1), Kosel (3), Avermann, Patte.