Mit dem zweiten Kantersieg in Folge markierten die Niggemeier-Schützlinge 22 Tore in zwei Spielen. Seine Mannschaft stellt nun mit 34 Treffern nach sechs Spieltagen die beste Angriffsreihe im Zwölferfeld. Thomas Darvin , John Berner (2), Christian Kätker, Maximilian Walkentin (2) und Nils Peters sorgen für eine 7:0-Pausenführung.

Mit einem weiteren Doppelpack baute Warkentin sein persönliches Torkonto nach dem Wechsel auf zehn Saisontreffer aus. Den Rest besorgten Lukas Wehner und John Berner. Den Ehrentreffer markierten die Riesenbecker beim Stande von 10:0.

Die JSG Tecklenburg/Leeden hat den Anschluss zur Spitze nach einer 2:4-Niederlage gegen den SV Dickenberg verpasst. Das Gastgeberteam geriet schon nach 13 Minuten mit 0:2 in Rückstand. Die Platzherren wurden erst nach dem 0:3 in der 56. Minute wach. Mit den Anschlusstreffern durch Luca Haunhorst (62.) und Hidar Habach (76.) schöpften die Völler-Schützlinge wieder Hoffnung. Die Gäste vom Dickenberg nutzten aber die letzte Chance in der 87. Minute zum 4:2-Endstand.

Die Zweitvertretung der JSG Ladbergen/Brochterbeck/Dörenthe ist bei Arminia Ibbenbüren 2 zum zweiten Mal in dieser Saison nicht angetreten. Mit der dritten Spielabsage wäre die JSG disqualifiziert.