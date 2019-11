SC VelpeSüd bleibt nach 3:1 bei Arminia ganz vorne

Tabellenführer Cheruskia Laggenbeck 2 verteidigt in der Kreisliga B1 den Platz an der Sonne durch einen 9:0-Kantersieg gegen die VfL Sportfreunde Lotte 3. Engster Verfolger bleibt SC VelpeSüd , der 3:1 bei Arminia Ibbenbüren 2 gewonnen hat. Der Tabellendritte GW Steinbeck und SV Uffeln trennten sich im Derby 4:4-Unentschieden. In der Kreisliga B2 bleibt Teuto Riesenbeck 3 durch den 2:0-Erfolg über VfL Ladbergen 2 ohne Punktverlust. BSV Brochterbeck bezwang SC Dörenthe 2 im Derby klar mit 6:0.

Unterdessen ist die Nachfolge der von Markus Sparenberg und Nico Engelhardt, die vergangene Woche überraschend als Trainer von Westfalia Westerkappeln zurückgetreten waren, geklärt. Zumindest bis zur Winterpause übernehmen Timo Munsberg und Nico Kenning den Posten. Ab der kommenden Saison wird dann Jens Hollmann neuer Westfalia-Trainer.

Kreisliga B1

Arm. Ibbenbüren 2 - SC VelpeSüd 1:3

Der SC VelpeSüd legte stark los, brauchte dennoch bis zur 40. Minute, ehe Ryan Hagan per drehschuss die führung markierte. Kurz nach der Pause verwandelte Lucas Bovenschulte einen Foulelfmeter zum 2:0. Wer dachte, das war´s, wurde eines besseren belehrt. Arminia kam immer stärker auf. Keper Kevin Junkermann stand mehrfach im Mittelpunkt des Geschehens. So sorgte erst das 3:0 durch Bovenschulte für klare Verhältnisse. Den Hausherren gelang nur noch eine Resultatsverbesserung.

Tore: 0:2 Hagan (40.), 0:2, 0:3 Bovenschulte (48. FE, 76.), 1:3 Süßmann (78.).

W. Westerkappeln - SV Halverde 1:4

Westfalia wurde gleich kalt erwischt, da Nico Stegemann die Gäste bereits ind er zweiten Minute in Führung schoss. Als Kjell Barkhau nach 20 Minuten den Ausgleich markierte und die Hausherren mit gleich drei Aluminium-Treffern weitere gute Möglichkeiten verzeichneten, schien ein weiterer Westerkappelner Treffer nur eine Frage der Zeit zu sein. In der 70. Minute setzte Till Schönefeld das Leder erneut nur an den Pfosten. Dann nahm die Partie eine totale Wende. Florian Siebelmeyer brachte Halverde per Strafstoß in Führung. Dann sah Schönfeld Gelb-rot. Diese numerische Überlegenheit nutzten die Gäste zu zwei weiteren Treffern.

Tore: 0:1 Stegemann (2.), 1:1 Barkhau (21.), 1:2 Siebelmeyer (73., FE), 1:3 Maaßmann (84.), 1:4 Siebelmeyer (90.+2).

Kreisliga B2

SC Dörenthe II - BSV Brochterbeck 0:6

eine klare Angelegenheit war das Derby für den BSV. Dementsprechend zufrieden war Trainer Marcus Sprekelmeyer: „In einem Derby ist immer viel möglich, aber die Jungs waren heute sehr engagiert und haben auch in der Höhe verdient gewonnen.“ Besonders mit Blick auf die Chancenverwertung fand Sprekelmeyer positive Worte: „Wir haben unsere Chancen konsequent genutzt.“ Dörenthe war in der ersten Halbzeit nur über Konter gefährlich. Nach einem 4:0-Halbzeitstand für Brochterbeck waren Dörenthes Offensivbemühungen jedoch endgültig gebrochen.

Tore: 0:1 Bäumer (9.), 0:2 Lagemann (30.), 0:3 Bäumer (42.), 0:4 Lagemann (44.), 0:5 Bäumer (49.), 0:6 Hoge (56.).

TuS Recke 3 - BSV Leeden/Ledde 1:1

BSV Leeden/Ledde kommt nicht wirklich von der Stelle, erzielte beim Tabellenfünften aber ein beachtliches Unentschieden. Als die TuSler in der 22. Minute durch Steffen Tenberg in Führung gingen, drohte die zehnte Saisonniederlage. die vereitelte jedoch Moritz Schulz mit dem Treffer zum 1:1 in der 67. Minute.

Tore: 1:0 Tenberg (22.), 1:1 Schulz (67.).