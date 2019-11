Von den zehn Erstplatzierten der Torschützenliste der Kreisliga A trafen am Wochenende neun Spieler mindestens einmal. Weiterhin in Führung Tuguay Gündogan vom TuS Graf Kobbo Tecklenburg an, der auch am Sonntag erfolgreich war. Ihm dicht auf den Fersen ist Domenik Breuer von Arminia Ibbenbüren, der im Stadtderby am Sonntag gegen die ISV-Reserve gleich drei Treffer erzielte und nunmehr 17 Treffer auf seinem Konto hat. Dahinter tauchen Marco Schneider vom SV Büren mit 14 sowie Philip Winkler von SW Lienen und Stefan Seiler vom SC Halen mit jeweils 13 Toren auf. Die Torjägerliste der Kreisliga A nach dem zehnten Spieltag:

1. Tugay Gündogan (Tecklenburg)(1) 18

2. Domenik Breuer (Arminia)(3) 17

3. Marco Schneider (Büren)(2) 14

4. Philip Winkler (Lienen)(1) 13

Stefan Seiler (Halen)(1) 13

6. Julian Lüttmann (Tecklenburg)(2) 10

Martin Fleige (Pr. Lengerich)(1) 10

Benedikt Bischoff (Riesenbeck)10

Jarmo Knüppe (Dörenthe)(1) 10

10. Simon Ulrich Richter (Ladbergen)(1) 9

Bastian Richter (Mettingen)9

Björn Jansson (Halen)9

13. Leon Schrey (Hopsten)7

Yannik Lunow (Lienen) 7

Frank Zumwalde (Dreierwalde)(1) 7

16. Timo Zimmermann (Pr. Lengerich )6

Jan Domagalla (Riesenbeck) (2) 6

Carl Gründel (Büren)6

Benjamin Basler (ISV 2)6

Merlin Korte (Lienen)6

Kevin Wolff (Halen)6

22. Thomas Nagelmann (Tecklenburg)(1) 5

Till Guttek (Tecklenburg)5

Nico Jürgens (Dickenberg)5

Bastian Richter (Mettingen)5

Sebastian Vennemann (Br. Dreierwalde)(1) 5

Jakob Schulz (Halen)5

28. Marc Andre Hoff (SW Lienen)(2) 4

Mergin Selimi (Tecklenburg)(1) 4

Andi Nagava (Büren)(1) 4

Emre Yilmaz (SC Dörenthe)(2) 4

Florian Rahe (Dörenthe) 4

Lukas Baar (E. Mettingen)(1) 4

Niklas Pollok (ISV 2)4

Konstantin Usov (F. Saerbeck)4

Marc Vehr (Dreierwalde)4

Thomas Wieschemeier (Br. Dreierwalde)4

Nickolas Imsiepen (Büren)4

Simon Richter (Esch)4

(In Klammern die am Wochenende erzielten Tore).