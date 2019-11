Den Auftakt macht um 19.30 Uhr die DJK Arminia Ibbenbüren , die in Uffeln den SV Cheruskia Laggenbeck empfängt. Eine Viertelstunde später um 19.45 Uhr versucht der SV Büren dem TuS Recke ein Beinchen zu stellen.

Arminia Ibbenbüren -

Cheruskia Laggenbeck

Auch wenn beide Mannschaften eine Liga trennt, sind die gastgebenden Arminen keineswegs der klare Außenseiter. Seit Wochen und nunmehr elf Partien in Serie ist die Ahmann-Elf ungeschlagen und schnuppert aktuell an der Rückkehr in die Bezirksliga , die Laggenbecker hingegen stecken mitten im Abstiegskampf. Den Sprung unter die besten vier schafften die Arminen durch ein 3:1 gegen Tecklenburg, Laggenbeck setzte sich in Dreierwalde nach hartem Kampf mit 5:4 durch.

SV Büren -

TuS Recke

Wie schon im Vorjahr hoffen die Recker erneut auf den Finaleinzug. Trotz arger Personalsorgen zuletzt hat sich die Mannschaft von Trainer Marc Wiethölter im Spitzenfeld der Bezirksliga festgebissen und darf daher schon als Favorit bezeichnet werden. Die Bürener spielen ebenfalls eine starke Saison und gehören zur Spitzengruppe der Kreisliga A, zuletzt allerdings musste die Czichowski-Elf eine 0:3-Schlappe im Nachbarschafts-Derby gegen den SC Halen hinnehmen.