Preußen-Nachwuchs will nachlegen

Auch für die B-Junioren von Eintracht Mettingen zählt gegen Schlusslicht SG Coesfeld nur ein Sieg. Die C-und D-Junioren von Preußen Lengerich wollen nach den jüngsten Erfolgserlebnissen weiter auf Punktejagd gehen.

A-Junioren-Bezirksliga

SV Gescher -

SF Lotte

Die SF Lotte sind seit vier Spielen ungeschlagen und gehören nach sieben Spieltagen mit 13 Punkten zu den Spitzenteams. Der Regionalliga-Nachwuchs wirkte nach einigen Startschwierigkeiten besser eingespielt. SFL-Coach Andy Steinmann freut sich über die gute Entwicklung und ist von einem Sieg überzeugt. Nach den Verletzungssorgen kann er wahrscheinlich wieder in Bestbesetzung antreten. Der jüngste 5:0-Sieg gegen Telgte müsste für den nötigen Rückenwind sorgen. Allerdings ist der Tabellensiebte unberechenbar und zuhause unbesiegt.

Ibbenbürener SV -

Vorwärts Wettringen

Man kann bei den Ibbenbürenern nach sechs Spielen noch nicht von einem enttäuschenden Abschneiden (sieben Punkte) sprechen, etwas mehr hätte man ihnen aber doch zugetraut. Spielerisch sieht alles ganz gefällig aus, die bietenden Chancen werden aber nicht genutzt, und im Defensivverhalten leistet sich das Team zu viele Fehler. Man darf gespannt sein, wie die ISV die 2:8-Packung in Warendorf verdaut hat. Nach zwei Niederlagen in Folge stehen die Röber-Schützlinge gegen den Tabellensechsten unter Druck. Auch die Wettringer stehen am Sonntag (11 Uhr) nach drei sieglosen Spielen unter Zugzwang.

C-Junioren-Bezirksliga

Ibbenbürener SV -

GW Nottuln

Die Ibbenbürener erlitten nach dem guten Saisonstart mit einer 1:2-Niederlage beim Tabellenvorletzten in Lengerich den ersten Dämpfer und wollen sich gegen den Titelaspiranten aus Nottuln rehabilitieren. In Lengerich konnten die ISV-Angreifer die gebotenen Torchancen nicht verwerten und ließen sich den Schneid abkaufen. Wenn die Ibbenbürener an die starke Leistung gegen Vreden (0:0) am morgen ab 15 Uhr gegen Nottuln wieder anknüpfen können, haben sie gute Chancen auf etwas zählbares.

TuS Altenberge -

Preußen Lengerich

Die Preußen haben in der Herbstpause viel Kraft geschöpft und trumpften am vergangenen Samstag mit einem überraschenden 2:1-Sieg gegen die ISV groß auf. Dabei wirkten sie erstaunlich selbstbewusst und boten erfrischenden Angriffsfußball. Allerdings zeigten sie auch einige Abwehrschwächen. Der erste Saisonsieg müsste in Altenberge für den nötigen Rückenwind sorgen. Die neun Punkte sammelten die Altenberger gegen abstiegsgefährdete Teams. Mit dem ersten Auswärtssieg können die Preußen erstmals auf einen Nichtabstiegsplatz klettern.

D-Junioren-Bezirksliga

Preußen Lengerich -

Eintracht Rheine

Die Preußen haben sich scheinbar auf Unentschieden spezialisiert und sammeln die Punkte in Eichhörnchenmanier. Nach dem dritten Remis in Haltern (1:1) bleiben die Lengericher auf Schlagdistanz auf die Nichtabstiegsplätze. Nun wollen die Heemann-Schützlinge mit dem ersten Saisonsieg am Samstag (13.30 Uhr) im Kreisderby gegen Eintracht Rheine für einen Befreiungsschlag sorgen. Die Preußen haben spielerische Qualitäten und müssen weiter an sich glauben. Die Emsstädter haben ihr Punktekonto zuletzt mit zwei Siegen auf neun Zähler ausbauen.