„Wir erwarten ein hoch emotionales Derby, in dem sicherlich neben Taktik vor allem der Kampf und die Leidenschaft das ausschlaggebende Moment sein werden“, sagt Gastgebercoach Holger Kaiser . Ähnlich klingen die Worte von TVK-Trainer Florian Schulte : „Ich erwarte ein umkämpftes Spiel voller Emotionen und Motivation, ein echtes Derby also.“

Von der Tabellenkonstellation her gehen die Ladberger als Zweiter (8:4 Punkte) gegen den Aufsteiger (4:6 Punkte, Platz zehn) als Favorit ins Rennen. Das will Holger Kaiser aber so nicht stehen lassen. Er sieht den psychologischen Vorteil eher bei den Gästen. „Die werden als Aufsteiger freier aufspielen“, erwartet der TSV-Coach einen Gegner, der noch von der Euphorie profitieren könnte. „Wir haben uns intensiv auf das Derby vorbereitet und im Wesentlichen unsere Standards und gewohnten Abläufe intensiviert und auf das Spiel angepasst“, so Kaiser.

„Personell können wir aus dem Vollen schöpfen und die Trainingswoche war auch gut. Somit gehen wir mit guten Voraussetzungen ins Spiel. Insgesamt sehe ich Ladbergen als Favorit, da sie neben viel Erfahrung auch einige Topspieler an Bord haben, die alleine Spiele entscheiden können. Wir werden da mit Mut und Mentalität gegen halten“, verspricht Kollege Schulte vom TVK. „Wir haben uns solange auf das Spiel gefreut, Motivation sollte da mehr als vorhanden sein. Ich freue mich auch auf eine tolle aufgeheizte Stimmung und bin gespannt welche Mannschaft damit besser umgeht und dies positiv transportieren kann.“

Trotz der zu erwarteten Emotionen und Leidenschaft versucht Ladberges Trainer etwas Druck aus dem Kessel zu nehmen. „Wir haben bei keinem Spiel eine Siegpflicht, auch Freitag nicht. Unsere Ziele sind nicht auf Siege ausgerichtet sondern auf die Entwicklung der Mannschaft und insbesondere unserer jungen Spieler“, erklärt der TSV-Trainer, der bis auf Lukas Holdsch alle Spieler an Bord hat. Trotzdem setzt er auch auf Sieg, denn „eine Niederlage wären zwei Minuspunkte mehr in der Tabelle.“ „Wir treten jedes Spiel an, um zu gewinnen, jeder Punkt zählt um am Ende die Liga zu halten, demnach möchte ich auch am Freitagabend voll punkten, es wird zwar schwierig aber mein Gefühl sagt mir es ist möglich“, entgegnet Schulte.