Kreis Steinfurt -

Am Donnerstag begrüßte Sylvia von Heeremann-Unterberg in der Gaststätte Ruhmöller in Saerbeck zahlreiche Mitglieder des Kreisreiterverbandes Steinfurt. 27 Vereine hatten ihre Vertreter entsandt, um die Weichen für die Saison 2020 zu stellen.