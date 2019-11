Katharina Eiter sah dabei allerdings nicht den angekündigten Derby-Fight: „Für einen heißen Fight war Brochterbeck zu harmlos. Wir haben das ganze Spiel dominiert.“

Auch Gäste-Trainer Andrew Celiker sah seine Mannschaft im Angriff zu wenig durchschlagskräftig, war mit der generellen Leistung aber nicht unzufrieden: „Wir haben ordentlich verteidigt und diszipliniert gespielt. Nach vorne waren wir nur leider zu ungefährlich.“

In der ersten Halbzeit fand das Spiel zu großen Teilen zwischen den Sechszehnern statt. Arminia hatte zwar Feldvorteile, konnte diese allerdings auch nicht in große Torchancen umwandeln. Knapp zehn Minuten nach dem Seitenwechsel gelang Judith Höfting das Führungstor für die DJK (53.). Aus knapp 20 Metern in halblinker Position schoss sie den Ball über Brochterbecks Keeperin Theresa Elsbecker hinweg. „Sie hat den Ball überhaupt nicht gesehen, weil wir gegen die Sonne spielen mussten“, so Celiker zur bitteren Entstehung des Gegentors.

In der Folge versuchte Brochterbeck, offensiver zu Spielen. „Irgendwann muss man mehr Risiko gehen“, so Celiker. In gefährlichen Tormöglichkeiten mündeten die Offensivbemühungen allerdings nicht, dafür standen die Frauen aus Schierloh zu kompakt. „Wir standen hinten bombensicher“, war Katharina Eiter zufrieden.

Für die endgültige Entscheidung sorgte die DJK in der 85. Minute. Nach einem Ballgewinn in Mittelfeld flankte Annika Wennemann von der rechten Seite. Der Ball landete irgendwie vor den Füßen von Sofia Rieke, die den Ball eiskalt über die Linie drückte. Somit blieben die drei Punkte in Schierloh. „Von der Einstellung und vom Willen waren wir ein paar Prozent besser als Brochterbeck“, so Eiters Fazit.

Tore: 1:0 Höfting (53.), 2:0 Rieke (85.).