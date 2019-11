Für die gute Stimmung sorgten zum einen DJ Michael Runschke von Night Star Entertainment sowie Entertainer Sir Julian, der mit seiner Close-up Zauberei für gute Laune sorgte. In der abschließenden Solo-Show mit Artistikelementen, fliegenden Fackeln, Jonglage und flotten Sprüchen zeigte Sir Julian die komplette Bandbreite seines künstlerischen Könnens und begeisterte das Publikum.

Nachdem der Vorsitzende Robert Heitmann bereits zu Anfang alle Gäste begrüßt hatte, übernahm Sportwartin Michelle Ostman von der Leye später am Abend die Ehrung der erfolgreichsten Turnierreiterinnen und –reiter der Saison 2019. Zunächst lobte sie das Engagement und die tollen Turnierleistungen der Voltigiererinnen in der Saison 2019, bevor die Reiter in verschiedenen Kategorien geehrt wurden.

Zudem erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der siegreichen Mannschaft des Hüggelpokals in Hasbergen ein Gruppenfoto als Anerkennung ihrer Leistung.

Nach der insgesamt erfolgreichen Turniersaison freuen sich die R&F-Mitglieder auf die Nikolausfeier am Sonntag, 8. Dezember, von 15.15 bis 17.15 Uhr in der Reithalle Lengerich. Neben einem facettenreichen Programm wird auch für das leibliche Wohl gesorgt werden.

Reiter-Ehrungen:

Junioren/Junge Reiter Dressur :

1. Julia Schlerka mit Lucy, 2. Sarah Birgoleit mit Fürst Figaro, 3. Sophie Möllerherm mit Sir Pepel

Junioren/Junge Reiter Springen :

1. Sarah Bäumer mit Caldos, 2. Julia Schlerka mit Lucy, 3. Sophie Möllerherm mit Sir Pepel

Reiter (1997 und älter) Dressur :

1. Ina Foitzik mit Flubert, 2. Dagmar Tovar mit Pageno, 3. Manuela Früchte mit Sissy Escoria

Reiter (1997 und älter) Springen : 1. Petra Antes mit Lausejunge

Vielseitigkeit:

1. Manuela Früchte mit Sissy Escoria.