Er netzte zwei Mal ein und hat damit bereits 20 Goals auf seinem Konto. Zweiter bleibt Domenik Breuer von Arminia Ibbenbüren mit 17 Toren vor Marco Schneider (SV Büren, 14) sowie Philip Winkler (SW Lienen) und Stefan Seiler (SC Halen) mit jeweils 13 Treffern. Vorgerückt ist Julian Lüttmann von den Kobbos sowie Yannik Lunow von SW Lienen, der am Wochenende zwei Mal erfolgreich war. Lunow blickt damit auf neun erzielte Tore zurück. Insgesamt lag das Leder am Wochenende in den sieben Spielen 30 Mal im Netz. Das entspricht einem Schnitt von 4,3 Treffern pro Spiel. Die Torjägerliste der Kreisliga A nach dem 14. Spieltag:

1. Tugay Gündogan (Tecklenburg)(2) 20

2. Domenik Breuer (Arminia)17

3. Marco Schneider (Büren)14

4. Philip Winkler (Lienen)13

Stefan Seiler (Halen)13

6. Julian Lüttmann (Tecklenburg)(1) 11

Bastian Richter (Mettingen)(2) 11

Benedikt Bischoff (Riesenbeck)(1) 11

Jarmo Knüppe (Dörenthe)(1) 11

10. Martin Fleige (Pr. Lengerich)10

11. Yannik Lunow (Lienen) (2) 9

Simon Ulrich Richter (Ladbergen)9

Björn Jansson (Halen)9

14. Leon Schrey (Hopsten)7

Frank Zumwalde (Dreierwalde)7

16. Timo Zimmermann (Pr. Lengerich )6

Jan Domagalla (Riesenbeck)6

Carl Gründel (Büren)6

Benjamin Basler (ISV 2)6

Merlin Korte (Lienen)6

Kevin Wolff (Halen)6

22. Lansana Kaba (Pr. Lengerich)(2) 5

Thomas Nagelmann (Tecklenburg)5

Till Guttek (Tecklenburg)5

Ivo Pohl (Arm. Ibbenbüren)(3) 5

Emre Yilmaz (SC Dörenthe)(1) 5

Niklas Pollok (ISV 2)(1) 5

Konstantin Usov (F. Saerbeck)(1) 5

Nico Jürgens (Dickenberg)5

Sebastian Vennemann (Br. Dreierwalde)5

(In Klammern die am Wochenende erzielten Tore).