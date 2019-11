Lengerich -

Am Samstag steigt sie, die zweite Lengerich Night Fight, organisiert vom Sportverein Leopard Lengerich. Einlass in der Lengericher Dreifachhalle ist um 17 Uhr, Kampfbeginn um 18 Uhr. Die Fans des Kickboxens dürften sich auf einen packenden Abend in Lengerich freuen.