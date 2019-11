Zwei Titel für Leopard-Kämpfer: Zeqa und Schuhmann gewinnen EM-Kämpfe

Nach der Fight Night am Samstagabend sprach unser Mitarbeiter Michael Kofort mit Yako Arlaslan vom Sportverein Leopard Lengerich.Hier finden unter andere, zwei Europameisterschaftskämpfe im Kickboxen statt. Wie kommt eine solche Meisterschaft nach Lengerich?Yako Arlaslan: Wir haben zwei Kämpfer, die bereits viele Titel geholt haben und international kämpfen. Sonst hätten wir eine solche Veranstaltung nicht nach Lengerich holen können.Normalerweise findet so etwas nur in Großstädten wie Hamburg oder Berlin statt.Was ist das Besondere an dieser Fight Night?Arlaslan: Großartig ist, dass Lengerich mitgezogen hat. Man hat uns nicht im Stich gelassen. Wir konnten die Dreifach-Sporthalle nutzen und viele Lengericher Bürger sind zur Fight Night gekommen. Es sind aber auch viele Auswärtige aus ganz Deutschland und den Niederlanden hier.Wie waren die Vorbereitungen und das Training für die Kickboxer von Leopard Lengerich?Arlaslan: In der Vorbereitung haben wir sechs Tage in der Woche trainiert mit bis zu drei Trainingseinheiten am Tag. Das erste Training war morgens von fünf bis sieben Uhr. Danach sind die Jungs zur Schule oder zur Ausbildungsstelle gegangen, dann haben wir uns nachmittags noch einmal getroffen und die letzte Trainingseinheit war spät am Abend.