Durch eine gute und geschlossene Mannschaftsleistung in Halbzeit zwei gelang zeitig die Führung, die bis zum Schluss behauptet und ausgebaut wurde. Nach dem 26:20 (11:12)-Erfolg stehen die Jungs ungeschlagen auf Platz eins in der Bezirksliga.

Die männliche D 3, die ebenfalls gegen Sendenhorst spielte, konnte sich in der heimischen Ölberghalle in Kattenvenne am Sonntagmittag nicht durchsetzten und verlor mit 17:28.

Am Sonntag war die weibliche BJugend in Ladbergen gegen den aktuellen Tabellenzweiten aus Werther/Borgholzhausen gefordert. Im Spiel der JSG-Mädels lief nicht viel zusammen. Neben einigen Fehlwürfen gab es auch noch viele Ballverluste, die vom Gegner direkt mit Tempogegenstößen bestraft wurden. Auch in der Deckung kam der Gegner durch Abstimmungsprobleme immer wieder zu leichten Treffern. Am Ende verlor die JSG-Mannschaft das Spiel mit 12:33 (5:15).