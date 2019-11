Drei Siege in Folge haben für mächtig Rückenwind gesorgt bei den Bezirksliga-Handballern der HSG Hohne /Lengerich. Am Samstag gilt es, diese Serie zu verteidigen. Dabei steht die HSG allerdings vor einer Herkulesaufgabe, denn Arminia Ochtrup gehört zum Besten, was die Bezirksliga zu bieten hat. „Wir gehen sicherlich nicht als Favorit ins Spiel“, umschreibt HSG-Trainer Daniel Bieletzki die Rollenverteilung vor dem Spiel in der Ochtruper Schulsporthalle.

Keine Frage – die jüngste Erfolgsserie hat den Lengerichern gutgetan. Die Hoffnungen, diese mit einem weiteren Sieg auszubauen, erhielten jedoch einen Dämpfer, da sich die Reihen im HSG-Kader im Laufe der Woche merklich gelichtet haben. So fehlen mit Lukas Guttek, Kim Osterbrink, Frederic Schallenberg, Christian Möller und Janik Dorroch gleich fünf Akteure, „die man allesamt auch in der Startformation aufbieten könnte“, erläutert Bieletzki. Lamentieren will der Coach aber nicht. „Wir müssen mit der gleichen Leidenschaft wie zuletzt zu Werke gehen und sollten die Fehlerquote möglichst gering halten“, zeigt er auf, wo der Schlüssel zum Erfolg liegt.

Inwieweit die Rechnung aufgeht, hängt maßgeblich davon ab, ob die HSG Max Oelerich, der nach verletzungsbedingter Pause am Samstag wieder dabei ist, in den Griff bekommt. Och­trups wurfgewaltiger Halblinker ist pro Spiel für zehn Treffer gut; und wenn man ihn lässt, können es auch mehr werden. Bieletzki will nicht verraten, wie er den Hünen bekämpfen lassen wird, zumal mit Guttek und Osterbrink zwei Spieler fehlen, die aufgrund ihrer Schnelligkeit prädestiniert wären, den Ochtruper an die Kette zu legen.

„Allerdings sollten wir nicht den Fehler machen, nur Oelerich ins Visier zu nehmen“, mahnt Bieletzki aus gutem Grund, denn mit Raphael und Christian Woltering, Linksaußen Thorben Steenweg sowie Luca Lehmann, zweifelsohne einer der besten Torhüter der Bezirksliga, haben die Ochtruper weitere Aktivposten in ihren Reihen.