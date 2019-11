Die Landesliga-Handballer des TV Kattenvenne waren zuletzt nahe dran, doch zu einem Punktgewinn hatte es gegen den ASV Hamm 3 nicht gereicht. Die Aufgabe, die die Kattenvenner am Sonntagabend vor der Brust haben, ist sicherlich noch ein Stück anspruchsvoller, denn es geht zur TG Hörste .

Es hat nichts mit falscher Bescheidenheit zu tun, wenn Andreas Schulte den Ball flach hält und den Gastgebern die Favoritenrolle zuschiebt. „Wir haben nichts zu verlieren und wollen irgendwie punkten“, sagte der TVK-Trainer schon am vergangenen Wochenende, als er auf den nächsten Gegner blickte. Den am Sonntag beruflich verhinderten Chefcoach vertritt Sportleiter Stefan Hülsmeier auf der Kattenvenner Trainerbank. „Wir können befreit aufspielen. Vielleicht kommt ja dieses Spiel gerade zum rechten Zeitpunkt“, will Hülsmeier angesichts der Außenseiterrolle seines Teams keine allzu hohen Erwartungen schüren.

Es müsste beim TVK schon alles passen, um für eine Überraschung zu sorgen. Denn die Gastgeber haben sich nach Platz zwei in 2019 auch in dieser Saison hohe Ziele gesetzt. „Wir wollen wieder unter die ersten drei kommen“, hatte Hörstes Trainer Christian Blankert vor dem Auftakt gesagt. Derzeit liegt der Club aus dem Ortsteil von Halle im grünen Bereich, denn sollten die Gastgeber gewinnen, kämen sie auf 10:4 Punkte und zögen mit dem Tabellenzweiten SC Münster 08 und dem TV Werther gleich.

Der TV Kattenvenne stellte unter Beweis, dass er in der neuen Spielklasse konkurrenzfähig ist. Denn oftmals waren es Kleinigkeiten, die den Ausschlag zugunsten des Gegners gaben. So verlor der TVK drei Spiele mit nur einem Treffer Differenz, und auch gegen den Tabellendritten TV Werther war es beim 20:22 knapp. Beim Titelaspiranten TG Hörste will sich der heimische Vertreter erneut teuer verkaufen, „zumal unser Kader voll besetzt ist“, versichert Hülsmeier, der somit die Qual der Wahl hat.