Mit einer starken körperlich sowie, spielerisch und taktisch taktischer Gegenwehr verlangte die HSg den Ochtrupern alles ab. Dabei war vor allem die Abwehr der Gastgeber gefordert, denn die Gäste trugen ihre Attacken mit enormer Wucht vor. Doch die Männer vor dem guten Luca Lehmann im Arminia-Tor erledigten ihren Job zur vollen Zufriedenheit. Und weil vorne – speziell in den zweiten 15 Minuten der ersten Halbzeit – gut getroffen wurde, nahm der SCA einen 20:14-Vorsprung mit in die Pause.

Die Lengericher wollten zwar zur Aufholjagd blasen, doch die ließen die Ochtruper nicht zu. Defensiv konzentriert und offensiv konsequent zogen sie ihr Ding durch. Die Folge: Bis zur 50. Minute hatte sich das Heimteam einen 30:20-Vorsprung herausgeworfen. In erster Linie stach dabei Thorben Steenweg hervor, dem zehn Treffer gelangen. Damit war der Linksaußen bester Werfer der Partie.

„Wir konnten nicht an die Leistung der vergangenen Woche anknüpfen. Wir haben vor allem den starken Linksaußen nicht in den Griff bekommen“, waren laut HSG-Coach Daniel Bieletzki die Gründe für die Pleite. „Bis zur 20. Minute waren wir auf Augenhöhe. Danach wusste Ochtrup unsere Schwächen in der Abwehr auszunutzen. Zudem verfielen wir vorne wieder zu oft in unsere hektische Spielweise und verwerteten unsere Chancen schlecht. Wir waren nicht chancenlos, hatten aber eine miese Tagesform.“

HSG-Tore: Suhre (6), Telljohann (3), Dubs (3), Blömker (2), Sensen (2), Grune (2), Hart (5), Schallenberg (3), Volk (3).