Die Reise führte in das ostwestfälische Lippstadt, wo vier Begegnungen für die Ausnahmeathleten des RSV „Bergeslust“ Leeden anstanden.

Gleich zum Auftakt warteten mit Fabian Tönjann und Dennis Helgermann (Iserlohn IV) die aktuellen Tabellenzweiten zum Kräftemessen. Göpfert /Kuhlage übernahmen vom Anpfiff an die Spielkontrolle und setzten das gegnerische Gehäuse mit pfeilschnellen Angriffen unter Druck. So leuchtete am Ende ein verdienter 5:2-Erfolg von der Anzeigetafel. Auch gegen das Gastgeberteam aus Lippstadt waren die Teutoburger überlegen. Geduldig spielten sie ihre Torchancen heraus und waren mit ihren platzierten Abschlüssen erfolgreich. Mit einem 6:3-Sieg verließen Göpfert/Kuhlage zufrieden die Spielfläche.

St. Hubert (Kempen) konnte nicht im Spielort antreten, so dass alle Partien dem Reglement entsprechend mit 5:0 und drei Punkten für die Gegner gewertet wurden. Nach diesem willkommenen Geschenk konzentrierten sich Göpfert/Kuhlage auf ihren Tagesabschluss, denn mit der Bundesligareserve aus Schiefbahn wartete ein unbequemer Widersacher. Doch die Tecklenburger waren an diesem Nachmittag einfach nicht zu stoppen. Erneut dominierten sie Ball und Gegner und feierten mit dem 6:3 den nächsten Dreier. In der Tabelle schoben sich Göpfert/Kuhlage durch die 12 Tagespunkte in die obere Hälfte. Nun richten sie ihre Blicke auf die erste Runde im Deutschlandpokal, die am 14. Dezember im hessischen Baunatal bei Kassel ausgetragen wird.