Von den Leichtathleten des TV Lengerich waren am vergangenen Samstag Kiana Sage und Timo Haupt für den Kreis Steinfurt/Tecklenburg auf Grund ihrer Leistungen aus der Sommersaison nominiert. Als dritte Starterin aus Lengerich war auch Alissa Görlich vom TV Hohne eingeladen.

Alissa Görlich vom TV Hohne komplettierte das Lengericher Trio. Foto: TV Lengerich

Obwohl die Saison schon etliche Wochen zurück liegt und das Hallentraining erst seit kurzem wieder begonnen hat , freuten sich die drei Sportler über die Nominierung. Für das Lengericher Trio war es ein besonderes Erlebnis, sich mit den Besten aus den jeweiligen Kreisen zu messen. Dementsprechend motiviert gingen alle drei an den Start und trugen als fleißige Punktesammler zum deutlichen Sieg des Kreises Steinfurt/Tecklenburg mit 168 Punkten bei. Deutlich abgeschlagen mit 127 Punkten landete der Kreis Münster auf dem zweiten Platz. Den Bronze-Rang holte sich der Leichtathletikkreis Ahaus/Coesfeld mit 103,50 Punkten.

Für Kiana, die über 800m startete, bedeuteten die 2:54,37 Minuten eine neue persönliche Bestleistung mit der sie gleichzeitig wichtige Punkte für die Mannschaft sammeln konnte. Alissa bliebt mit 2:57 Minuten ebenfalls unter der Drei-Minuten-Marke.

Timo Haupt vom TVL ging zwei Mal an den Start. Die kurze Sprintstrecke über 60 Meter lief er in 8,72 Sekunden, mit der Staffel über vier Mal 100 Meter trat er gemeinsam mit Bastian Winter, Theo Walter und Matthis Kleinhaus an. Hier ging der Sieg mit wertvollen acht Punkten an die Staffel des Kreises Steinfurt.