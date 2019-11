Spannender Titelkampf

An diesem Wochenende steht das Spitzenspiel zwischen der DJK Arminia Ibbenbüren und dem VfL Eintracht Mettingen im Fokus. Der SC Preußen Lengerich will Cheruskia Laggenbeck (4.) ins Straucheln bringen.

Arminia Ibbenbüren - Eintracht Mettingen

Beide Teams gehen mit zwei sieglosen Spielen in diese Spitzenbegegnung und konnten nur einen Punkt verbuchen. Die Mettinger blieben in den beiden Spielen sogar torlos und wirkten im Angriff ohne Durchschlagskraft. Die Arminen sind zu Hause noch ohne Punktverlust, die Mettinger auswärts noch ungeschlagen. Der Spielausgang ist am Sonntag (11 Uhr) vollkommen offen. Wenn die Arminen weiter um die Meisterschaft mitspielen wollen, müssen sie auch Mal ein Spitzenspiel gewinnen. Dass ist ihnen saisonübergreifend noch nicht gelungen.

Cheruskia Laggenbeck - Preußen Lengerich

Beide Mannschaften sind nach einer Schwächephase wieder im Aufwind. Die Lengericher wollen ihre kleine Miniserie von zwei Siegen am Sonntag (11 Uhr) in Laggenbeck fortsetzen und dem ersten Spitzenteam eine Niederlage beibringen. Allerdings wird das kein leichtes Unterfangen, denn die Laggenbecker haben sich mit vier Siegen ins Titelrennen zurückgekämpft und brachten dem aktuellen Spitzenreiter die einzige Saison-Niederlage bei. Gegen seinen Ex-Club möchte Laggenbecks Trainer Freddy Stienecker natürlich den Platz als Sieger verlassen.

JSG Westerkappeln/Velpe - Teuto Riesenbeck

Die Riesenbecker konnten aus den letzten beiden Spitzenspielen keinen Sieg verbuchen und mussten sich mit Punkteteilungen zufrieden geben. Nach acht Spielen ohne Niederlage stehen sie in den letzten beiden Vorrunden-Spielen gegen Westerkappeln/Velpe und Ladbergen/Brochterbeck/Dörenthe vor einem lösbaren Restprogramm vor der Winterpause. Die Westerkappelner können gegen die Spitzenteams Teuto Riesenbeck und Eintracht Mettingen nur positiv überraschen. Gegen Riesenbeck wollen die Munsberg-Schützlinge am Samstag (16.15 Uhr) ihre Heimstärke (neun Punkte) bestätigen.

JSG Ladbergen/Brochterbeck/Dörenthe - TuS Recke

Die Recker haben als Tabellensechster nur sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter JSG Büren/Halen/Piesberg. Dass verdeutlicht die Ausgeglichenheit im Zwölferfeld. „Wir wollen weiter in Lauerstellung bleiben und im letzten Hinrunden-Spiel den Spitzenreiter schlagen“, sagt Reckes Trainer Bernd Suthoff. Die Gastgeber stehen nach der bitteren 1:2-Niederlage im Kellerderby gegen Falke Saerbeck vor einem schweren Abstiegskampf und sind am Samstag (13.45 Uhr) nur krasser Außenseiter.

JSG Büren/Halen/Piesberg - Falke Saerbeck

Klassenneuling Büren/Halen/Piesberg will sich mit Siegen gegen Falke Saerbeck und TuS Recke die inoffizielle Herbstmeisterschaft sichern. Die Bürener führen auch mit einer weißen Weste die Heimtabelle an. Gegen den Tabellenvorletzten aus Saerbeck geht es für den Spitzenreiter am Sonntag (11 Uhr) in Büren nur um die Höhe des Erfolges.

SW Esch - JSG Steinbeck/Uffeln

Auf die Escher warten vor der Winterpause zwei wichtige Spiele im Abstiegskampf. Mit zwei Siegen gegen die Mitkonkurrenten JSG Steinbeck/Uffeln und Falke Saerbeck können sie für einen komfortablen Acht-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegsränge sorgen )Sonntag (11 Uhr).