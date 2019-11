„Wir haben Respekt vor Vreden insbesondere weil es ein junges Team ist, das mit viel Begeisterung und Leidenschaft Handball spielt“, sagt Holger Kaiser . Anwurf ist am Sonntag um 18 Uhr.

Der Respekt scheint nicht ganz unbegründet. Denn obwohl die Vredener erst einmal gewinnen konnten (25:22 gegen Hesselteich), haben sie in keinem Spiel „Prügel“ bezogen. Fast alle Spiele waren ergebnistechnisch recht eng. Haushohe Niederlagen waren nicht dabei. Trotzalledem gebührt den Gastgebern natürlich die Favoritenrolle. Das sieht auch Holger Kaiser so. „Natürlich wollen wir in unserer Halle beide Zähler bei uns behalten und auch mit einer überzeugenden Leistung unsere Zuschauer voll begeistern und überzeugen. Wir sind klarer Favorit“, macht er kein Hehl daraus, was er erwartet.

„Es wird darauf ankommen, dass wir die notwendige Einstellung mit ins Spiel nehmen, um über eine konsequente und kämpferische Einstellung unsere spielerischen Vorteile auszuspielen. Das wird der Schlüssel für einen Heimsieg sein“, sagt der TSV-Coach. Nutzen will er das Spiel auch, um den TSV-Eigengewächsen eine weitere Gelegenheit zu geben, sich an die Landesligaluft zu gewöhnen. „Wir wollen die nächsten Schritte angehen um sie weiter nach vorne zu bringen und Spielzeiten zu geben.“ Aber Kaiser hebt auch noch einmal den Zeigefinger, denn Überheblichkeit sei nicht angebracht. „Vreden ist einen junge und ausgeglichene Mannschaft, die mit viel Pech aktuell auf dem letzten Platz steht; warnt der Gastgeber-Trainer.

Verletzt sind Lennart Bontrup und Lennart Friese. Ansonsten hat der TSV-Coach für Sonntagabend seinen kompletten Kader zur Verfügung.